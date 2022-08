Už v 11.min. mohli jít hosté do vedení, ale to by Elmaghrabi nesměl zbrkle z malého vápna pálit nad. Do vedení se teplická juniorka nedostala ani v 26.min., kdy se po sólu dostal do zakončení Vachoušek, dal si míč na dlouhou nohu a domácí brankář Štefan mu včasným vyběhnutím zabránil ve skórování.