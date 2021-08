Ve 3. kole Fortuna ČFL ve skupině B změřil domácí Slovan Velvary své síly už s třetí rezervou. V minulém kole remizoval v pražském Ďolíčku s Bohemians B 0:0, aby si v tomto kole poradil s jabloneckým béčkem, stejně tak jako v tom úvodním kole s libereckým 2:0. Velvary po delší době konečně proměnily pokutový kop, což je v minulém kole stálo jedinou bodovou ztrátu. I tak jsou v čele tabulky.

Velvary ( v modrém) - Jablonec B 2:0. Domácím se v ČFL daří a jsou v čele tabulky. | Foto: Foto: Jan Sláma

Snaha obou stran dostat se co nejdříve do vedení byla v první dvacetiminutovce takřka nulová. Obrany měly jednoznačně navrch. Domácí měli více ze hry, ale neujala se akce na jednu po ose Šimkovský-Havránek-Luong, střela Kafky z hranice šestnáctky zase prolétla jen metr nad břevnem, a ani krátce před odchodem do kabin Vopat z bezprostřední blízkosti na hostujícího brankáře Vajnera nevyzrál.