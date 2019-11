Kde se hraje v celém kladenském okrese nejlepší fotbal? Jednoznačně ve Velvarech. Dali tady dohromady mladý tým, který má ale navíc, než na střed tabulky FORTUNA:ČFL. V sobotu ho nezastavila ani neproměněná penalta a prostě šel za výhrou, kterou přísní fanoušci i vedení žádali jako jedinou alternativu.

Kdyby fanoušci Velvar chodili na fotbale jinde v kladenské okrese, asi by je zamrzelo, jak jsou někdy kritičtí na svůj tým. Rychlá hra Slovanistů, jejich technika, kvalita soubojů, centry i přesné střely, tohle uvidíte možná trochu v Hostouni, jinde nikoliv. Nepřesnosti ve hře byly také, ale uvidíte i v lize nejvyšší.

Výraznou postavou duelu byl Ladislav Vopat. Šikovný playmaker vytěžil z úvodního velkého náporu Velvar vedoucí branku, ale později byl faulován brankářem Víškem ve vápně a nařízenou penaltu nedal – vousáč v bráně Zbuzan předvedl první skvělý zákrok mače. A svůj tým režírovaný pořád ještě báječným ex-ligistou Mariem Ličkou nakopl. Do půle už hráli jen hosté a Trýzna bombou z úhlu srovnal.

Po obrátce hosté začali také nadějně, měli první šanci, ale pak začali chybovat v rozehrávce a domácí trestali. Nejdřív jejich osvědčený žolík Šollar (62.) se štěstím, jeho ránu totiž tečoval mimo dosah Víška obránce. Pak nádhernou levačkou výtečný Tenkl. Víšek podržel znovu naděje Zbuzan zázračným zákrokem proti hlavičce Krištofa a Trýzna jeho snahu podpořil další přesnou bombou na 3:2 (80.). Jenže domácí si výhru vzít nenechali a po průniku Vopata zblízka jistil výsledek Šollar.

„Výhru jsme si zasloužili, protože jsme si vytvořili řadu šancí, čtyři z nich proměnili a řadu dalších nedali,“ řekl po utkání kouč Velvar Pavel Janeček.

To střelec hostů Jakub Trýzna byl smutný. „Myslím, že jsme mohli dosáhnout daleko lepšího výsledku. Sám jsem sice dal dvě branky, ale nemuselo zůstat jen u nich. To bychom však museli využít chyb domácí obrany v obou poločasech,“ hodnotil střelec a doplnil, že při sporných verdiktech rozhodčích se podle něj rozhodčí přikláněli často na stranu domácího týmu.

Souhlasil s ním i hodně naštvaný kouč Zbuzan Jindřich Jirásek: „Těžko se mi hodnotí zápas, v němž bylo několik sporných situací vyhodnocených v náš neprospěch,“ řekl trenér, jemuž scházela opora Šírla a nejlepší kanonýr soutěže Přeučil nastoupil až dvacet minut před koncem.

To na druhé straně panovala radost, že body zůstaly doma. Velkou zásluhu měl i autor dvou branek Ivan Šollar, původně bek, nyní útočník. „Že jsem přispěl dvěma góly je potěšující a samozřejmě důležité pro mančaft,“ netajil svou radost žolík velvarské sestavy.

Ladislav Vopat hrající ve velké formě si oddechl, že jeho pokažená penalta Velvarům duel nezkazila. „Mohl to být zlomový moment, šli bychom do vedení 2:0. Místo toho jsme hned inkasovali a tým byl dole. Pomohla nám přestávka, kde jsme si řekli, že na ně prostě máme a naštěstí to dopadlo vítězně,“ byl rád Ladislav Vopat.

Velvary – Zbuzany 4:2 (1:1).

Branky: 14. Vopat, 62. a 89. Šollar, 70. Tenk – 35. a 80. Trýzna. Rozhodčí: Aubrecht. Diváků: 200.

Velvary: Měsíček – Šimkovský, Krištof, Ippolito, Chábera (46. Polák) – Valenta (60. Kafka), Havránek, Tenkl, Vopat, Bulíř (85. Müller) – Dolejší (46. Šollar).

Mojmír Strachota st., Rudolf Muzika