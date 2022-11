Na první šanci došlo až po první dvacetiminutovce, kdy po Richterově rohu hlavičkoval Šustr z malého vápna do pravé šibenice, ale hostující gólman Surovčík stačil jeho pokus konečky prstů vyrazit. Vedení se domácí Slovan dočkal v závěru poločasu. Parádní akci po ose Drozda, Richter v jejím závěru zužitkoval Šimkovský. "Míč jsem napálil čistým nártem a prošlo to tam. Jsem rád, že jdeme do kabin šli s vedením," netajil svou radost autor úvodní trefy.