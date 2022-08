Není divu, že byl spokojený. Jeho svěřenci totiž první poločas naprosto ovládli a o svém vítězství rozhodli prakticky hned v úvodu. Už v páté minutě se prosadil Tomáš Kott a ve třinácté minutě ho napodobil Ladislav Vopat. Stejný hráč přidal třetí branku ještě o dvě minuty později a po čtvrthodině hry bylo prakticky hotovo.

Útočná smršť Velvar navíc nebrala konce a domácí brankář Jan Franc musel čelit jednomu útoku za druhým. I když dělal, co mohl, do přestávky ještě dvakrát inkasoval. Ve 25. minutě se znovu trefil Kott a v poslední minutě přidal pátou trefu Libor Drozda.

„Výsledek 5:0 byl pro soupeře ještě milosrdný. Hlavně jsme ale dali brzy góly, což byla výhoda. Vedli jsme zaslouženě,“ komentoval výkon svého týmu Hašek.

Ten ale s předvedenou hrou ve druhé půli už nemohl být tolik spokojen. Hráči Velvar uspokojení vysokým vedením poněkud polevili a soupeř se dostal více do hry. V 77. minutě snížil zásluhou Jana Tomašova, další šance ale v góly nepřeměnil. Velvary si tak došly pro pohodlné vítězství.

„Náš výkon ve druhé půli už nebyl takový. Je to asi normální, že hráči trochu poleví. Žádný trenér to nechce, chceme, aby se pokračovalo pořád dál. Roli sehrála i střídání a počasí. Je to poučení, někteří hráči druhou půli nezvládli. Nám to aspoň zase něco ukázalo. Zápas už jsme pak dohráli, zaplaťpánbůh bez zranění. Vezeme domů postup,“ zakončil velvarský lodivod.

FK Turnov – FC Slovan Velvary 1:5 (0:5)

Branky: 77. Tomašov – 5. a 25. Kott, 13. a 15. Vopat, 45. Drozda.

FK Turnov: Franc – Peuker, Jákl, Beníšek, Břenek, Horák, Muller, Rozkovec, Tobiáš, Vencbauer, Jíra.

FC Slovan Velvary: Měsíček – Novotný, Rubeš, Šustr, Schneider, Vopat, Duong, Havránek, Stárek, Kott, Drozda.

