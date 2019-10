Střely Šimkovského, Vopata a Dvořáka si v úvodu utkání cestu za záda hostujícího brankáře Jandy nenašly. Kontry Dukly v podání Kotta a Mackleythera stejně tak postrádaly přesnost. Do vedení mohli jít hráči z Julisky v 17.min., kdy si brankář Měsíček vyběhl na dlouhý centr Venigera u míče však byl dřív Dancák, ale jeho technická střela jen těsně minula branku. Po půlhodině hry byl blízko k otevření skóre aktivně hrající Šimkovský, nicméně jeho střelecký pokus v poslední chvíli zblokoval Veniger.

Velmi rušno bylo před Měsíčkem v 35. min. Po centru Lauka zleva však Mackleyther zase mířil jen vedle a stejně tak z protiútoku Dvořák, kdy jeho střela minula levou šibenici. První branky se diváci dočkali v 39.min., když Dancák svým stříleným centrem našel Ullmanovu placírku. Za necelé čtyři minuty se ve vápně prosadil hlavičkou Rubeš a ta se šlo do kabin za nerozhodného stavu 1:1.

V druhém poločase promarnil Kolumbijec Mackleyther svou další šanci, když si nepřišel na Měsíčka a pak už do černého pálili pouze domácí. Ti šli do vedení v 62.min., kdy se střelou z hranice malého vápna trefil Tenkl. Po čtyřech minutách z podobné pozici zvyšoval na 3:1 Ippolito. „Bože Vyleto, napálit míč z osmi metrů pánu bohu do oken, k tomu nemám co dodat,“ kroutil hlavou nad tutovkou spoluhráče bývalý hráč Slavie Pavel Veniger. Gólový účet utkání uzavřel v jeho posledních vteřinách po kolmici Rubeše střídající Kafka.

„Zaplatili jsme hodně tvrdou daň za naše selhání při standardkách soupeře. Na druhé straně jsme se o přijatelnější výsledek připravili prachbídnou koncovkou,“ nešetřil své svěřence kouč Dukly Jan Podolák.

„Co bychom dodali? Velkou pochvalu, která patří celému týmu. Kluci hráli od první do poslední minuty s plným nasazením a očividnou vůlí dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ notovali si šéf klubu David Vedral s trenérem Pavlem Janečkem.

Slovan Velvary – Dukla Praha B 4:1 (1:1)

Branky: 43. Rubeš, 62. Tenkl, 66. Ippolito, 90. Kafka – 39. Ullman, rozhodčí Melničuk, žk 1:2, 125 diváků

Velvary: Měsíček - Šimkovský, Rubeš, Ippolito, Chábera – Havránek (46. Bulíř),Vopat (83. Müller), Krištof, Dvořák (78. Polák) - Tenkl (75. Valenta) – Dolejší (62. Kafka)

Dukla: Janda – Dancák, Fišl, Kovernikov, Veniger (75. Novák) – Mentberger (62. Bin), Lauko, Kott – Mackleyther (Studnička) – Ullman (72. Vyleta), Bezdička (72. Trávníček)

Výhra patřila Oldovi

Před úvodním hvizdem zápasu 7. kola ČFL mezi domácím Slovanem a Duklou Praha B vzdaly oba celky čest zesnulému hráči Oldovi Dvořákovi (49 let). „Těžko se nám všem hledají slova pro to, s čím se musíme smířit. Osud byl vůči našemu kamarádovi, fotbalovému nadšenci nepochopitelně krutý. Čest jeho památce,“ vyjádřil bolest za celý velvarský Slovan jeho předseda David Vedral.

Mojmír STRACHOTA