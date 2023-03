Že do přestávky vedli domácí pouze 1:0, o to se postaral už zmíněný brankář Schummer, který se několikrát blýskl skvělými zákroky. Než se ale v sychravém počasí stačil zahřát, inkasoval již ve 4. min. po pohotovém voleji korejské posily Kima z hranice malého vápna. Další šance přišla až o dvacet minut později, kdy Březina vyzval autora vedoucí branky Kima, aby vedení pojistil. Nestalo se!

Chuť si mohl Korejec spravit v závěru poločasu v samostatném úniku, ale hostující gólman jeho kličku vystihl. Benešovští si v první pětačtyřicetiminutovce vytvořili několik nadějných příležitostí, ale v zakončení jim chyběla přesnost.

Po návratu z kabin se další z šancí zrodila v 58. min., nicméně Vopatovi ani Kimovi se míč za záda výborného Schummera dostat nepodařilo. Trest za to mohl přijít v dvacet minut před koncem. Přímý volný kop Vosáhla však proletěl těsně vedle levé tyčky Štefanovy branky. A tak trestali domácí a hned dvě minuty na to. Pojistku zisku tří bodů pečetil kapitán Vopat, který z vápna prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

Fotbalové Kladno zahájilo úchvatně, Štětí nastřílelo pět branek

"První jarní odvety jsou složité, hlavně kvůli terénu. O to víc jsem rád za plný bodový zisk. Mimo jiné proto, že Benešovští během zimní pauzy vydatně posílili o šest zkušených hráčů, což avizuje, že se chtějí zachránit. Svědčí o tom fakt, že měli před střetnutím dvoudenní soustředění a přespali tady ve Velvarech,” hodnotil bodový zisk domácí trenér Zdeněk Hašek.

A hosté? Byli zklamáni, trenér Vasil Boev litoval několika nevyužitých slibných příležitostí. "Připravili jsme se tak sami o lepší výsledek,” nehledal výmluvy kouč poražených.

Slovan Velvary - SK Benešov 2:0 (1:0). Branky: 4. Dongha, 72. Vopat. Rozhodčí: Šulcová - Šafránková, Špindlerová. Diváků: 100.

Velvary: Štefan – Rubeš, Drozda, Šimkovský (87. Schneider) - Chábera (89. Majid) – Kim (73. Duong), Březina (87. Valenta), Richter, Kott – Vopat (89. Šlegl) - Šustr.

Benešov: Schummer - Vosáhlo, Roháč, Kulhavý (87. Bílek), Sládek, Kacafírek (87. Dušek), Mareš, Vrňák (66. Tomek), Kubiš, Havel (20. Vorel), Krunert.

Mojmír Strachota