Fotbalisté Velvar v sobotu nedokázali navázat na výhru nad béčkem pražské Dukly a prohráli podruhé v zimní přípravě. Nad jejich síly byl Baník Most-Souš, který v tabulce skupiny B ČFL zůstává na třetím místě s osmibodovou ztrátou právě na vedoucí Slovan. Ten zapsal porážku 0:3 i kvůli rozsáhlé marodce.

Fotbalisté Velvar v přípravě nestačili na Baník Most-Souš, kterému podlehli 0:3. | Foto: Jan Sláma

„Bylo nás málo, měli jsme hodně zraněných a nemocných, takže jsme hráli zhruba s divizním mužstvem,“ hodnotil předseda fotbalových Velvar David Vedral.

Trojice hráčů chyběla Slovanu kvůli nemoci, dalšího vyřadilo ze hry zranění. „Konkrétně jde o Jakaba, který má něco s ploskou na chodidle. Jinak to bude v pohodě a v příštím zápase proti Hostouni už snad budeme kompletní,“ prozradil Vedral.

I kvůli absencím ale Velvary nestačily na svého soupeře, kterého na podzim na jeho hřišti porazily 4:0. Tentokrát naopak samy musely skousnout vysokou porážku 0:3. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre Adam Petržílka a ve 22. minutě zvýšil na 2:0 Michal Rjaska. Krátce po změně stran pak přidal třetí zásah Američan Tommy Weis a hosté už s výsledkem nedokázali nic udělat.

„Podali jsme špatný výkon. Šance jsme měli, ale soupeř nás trestal. Most byl dobrý a rychlý, napadal nás a pro nás to byla spíš taková kondiční příprava. S herní to moc společného nemělo,“ hodnotil velvarský předseda.

„Zápas byl na přípravu dobrý, ale výsledek špatný,“ doplnil.

Lídr skupiny B ČFL tak zatím v přípravě nepodává příliš vyrovnané výkony. Už v polovině měsíce podlehl béčku pražské Slavie na její umělce 0:2, aby si následně doma přesvědčivě poradil s rezervou Dukly Praha 3:0. Po výhře ale přišla další porážka.

Napravit dojem se pokusí Velvarští příští pátek odpoledne, kdy se na umělce v Rynholci utkají s Hostouní. Tedy dalším středočeským týmem, který si vede v ČFL nadmíru dobře.

Velvary v současnosti řeší také možné doplnění kádru. Před jarem vyměnily trenéra, jímž se stal Vasil Boev, a přišly o tři výrazné hráče – Daniela Richtera, Ondřeje Žežulku a Jana Halásze. Mužstvo proto posílili Libor Drozda a Jakub Šimkovský. Jak navíc klub prozradil na svém Facebooku, další posila je na cestě.

„Dolaďují se administrativní záležitosti, k oznámení dojde v příštím týdnu,“ lákají Velvary na svých sociálních sítích.