První poločas byl vyrovnaný. Domácí sice byli v zakončování pilnější, ale branky se nedočkali ani z jednoho ze tří přímých kopů. Čeho hostitel určitě litoval se stalo při trestňáku Šollara v 41. min.: „Škoda. Měl jsem při nákopu víc zvednout nohu a šli bychom do vedení!“ litoval střelec.

Hned po přestávce mohl Šollar složit reparát, když jeho střela opět jen o kousek minula tyč. Co se nepovedlo jemu, napravil vzápětí Krištof pohotovou dorážkou. I po vstřelení vedoucí branky domácí diktovali tempo. Nezakončeného brejku litoval v 53.min. Valenta, který si na hostujícího brankáře nepřišel. Zápy mohly srovnat krok po hodině hry. Po přímém kopu Haška hlavičkoval ve vápně Duben, ale Měsíček byl opět proti a tak po chvilce došlo na druhé straně k naplnění pověstného nedáš, dostaneš: „Konečně se mi to do třetice podařilo,“ neskrýval radost Šollar. Za to, že skóre nebylo z pohledu Záp ještě horší, mohou děkovat domácím, kteří neproměnili další čtyři obrovské šance.

“Ve vyrovnaném zápase jsme byli produktivnější a proto jsme vyhráli 2:0,” řekl po utkání domácí trenér Pavel Janeček.

„S Pavlem mohu jen souhlasit a Zápy jsme už porazili třikrát za sebou,“ radoval se šéf vítězů David Vedral.

„První poločas byl vyrovnaný. Do druhého jsme nastoupili jak mistři světa a domácí nás po právu potrestali,“ hodnotil trenér SK Miroslav Doležal.

Velvary – Zápy 2:0 (0:0). Branky: 49. Krištof, 67. Šollar. Rozhodčí: Tesař. Diváků: 240.

Velvary: Měsíček – Šimkovský, Rubeš, Ippolito, Valenta – Bulíř (86. Chábera), Polák, Krištof (75. Müller), Kafka (46. Tenkl) – Vopat – Šollar (80. Havránek).

Mojmír STRACHOTA