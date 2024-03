Stejně tak jako před týdnem v České Lípě, kdy i v deseti dokázali Velvarští v samotném závěru vyrovnat (1:1), tak i ve 20.kole Fortuna ČFL ve skupině B doma proti teplické rezervě rozhodl o těsném vítězství 1:0 v 87.min. Nikolas Dobiáš, který do klubu přišel v zimě z Neratovic.

ČFL: Česká Lípa nečekaně obrala v bílém hrajícího lídra tabulky Velvary po remíze 1:1. | Foto: Jaroslav Marek

Po celé utkání se hrálo nahoru dolu, ale koncovka na obou stranách byla nulová. Pokud se některé z mužstev přece jen dostalo do zakončení, vždy měla ta či ona defenziva navrch. A tak si necelé čtyři stovky fanoušků musely počkat na zásah do černého až do samotného závěru zápasu. O nejtěsnějším vítězství Slovanu rozhodli střídající hráči, když se po přihrávce Trávníčka trefil z malého vápna v 87.min. přesně Dobiáš.

Vedoucí Slovanu David Vedral si notoval s trenérem Vasilem Boevem: “Kdo zná naší momentální situaci, pochopí, proč jsme se na tři body tak nadřeli. Z původního kádru zůstalo díky zraněním a trestům k dispozici pouze dvanáct hráčů.”

Povltavská brala v Hostouni odpustky za kraj, domácí zkazili jasné šance

Teplický trenér David Šourek hledal těžko slova pro nezaslouženou porážku: “V dobře odehraném utkání jsme se v samotném závěru potrestali sami naprostou zbytečnou chybou v obraně, kterou soupeř dokázal zužitkovat!”

Slovan Velvary – FK Teplice B 1:0 (0:0). Branky: 87. Dobiáš. Rozhodčí: Šťastný. Diváků: 370.

Velvary: Spilka – Keenan, Drozda, Jelínek, Žežulka – Leitl, Kott, Havránek, Šustr (79. Trávníček) – Nathan (59. Dobiáš), Jakab

Mojmír STRACHOTA