Do první jarní odvety v 16. kole Fortuna ČFL ve skupině B vstoupil velvarský lídr tabulky pod vedením nového trenéra Vasila Boeva a ani pod ním o svou neporazitelnost po osmi kolech v řadě nepřišel. Poslední bodovou ztrátu utrpěl v 8. kole na hřišti zápského SK (1:0), svého pronásledovatele v tabulce, jehož nedělní zápas s rezervou Mladé Boleslavi byl pro nezpůsobilý terén odložen.

ČFL, 16. kolo: Slovan Velvary - Slovan Liberec B (2:1) | Foto: Jan Sláma

“Přijeli jsme si napravit pověst, toužíme po odvetě za podzimní domácí porážku (4:2),” svěřil se ještě před výkopem liberecký kouč Jakub Harant. Toto přání začali jeho svěřenci hned od úvodního hvizdu naplňovat, když se sice po necelé čtvrthodince po centru Lupoměského nadvakrát hlavičkově proti gólmanovi Spilkovi neprosadil kapitán Hadaščok, ale na třetí dorážku Kuľhy už byl krátký – 0:1!

Přesto zůstalo pouze u přání, protože lídrovi tabulky se ještě do poločasu podařilo vývoj utkání obrátit. Po přímém kopu uzdraveného Havránka se v 33. min. opět hlavičkou prosadil ex-sparťan Jakab a těsně před odchodem do kabin se jak jinak než hlavičkou trefil Rubeš.

Slaný si na závěr přípravy zastřílelo, béčku Motorletu nasázelo sedm gólů

Po přestávce snaha libereckých vyrovnat narážela na pozornou defenzivu hostitele. Velvarští opláceli kontry, nicméně střely, které prošly za záda obránců, zneškodnil brankář Musil a proto se přihlížející necelé tři stovky diváků dalšího zásahu do černého již nedočkaly.

Manažer domácího celku Vasil Knor byl po závěrečném hvizdu spokojený: “Nejdůležitější je, že všechny body zůstaly doma, protože to nebylo vůbec jednoduché střetnutí a i proto, že se odehrálo na umělce a to není naše parketa. Co mne však mrzí, to jsou neproměněné šance, které nám mohly umožnit dohrát utkání s větším klidem.”

Hostující trenér Jakub Harant naopak smutně konstatoval: “Jak už jsem předeslal před zápasem, toužili jsme po odvetě. Musím však objektivně přiznat, že Velvarští odehráli utkání a to zejména v obraně disciplinovaně.”

Slovan Velvary – Slovan Liberec B 2:1 (2:1). Branky: 33. Jakab, 44. Rubeš – 12. Kuľha, rozhodčí Vít, žk 1:2, 290 diváků

Velvary: Spilka - Šimkovský, Drozda, Rubeš, Chábera – Keenan (86. Kolařík), Havránek (65. Trávníček), Šustr, Žežulka – Nathan (46. Kott), Jakab (78. Dobiáš).

Mojmír Strachota