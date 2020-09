První velkou šanci si vytvořili domácí po čtvrthodině hry, kdy obranu vyšachoval Kafka a vyzval Pihrta ke skórování. Brankář Vajner ale předvedl obdivuhodný zákrok. Na druhé straně naplnil ono známé nedáš-dostaneš o deset minut později Čvančara. Jeho přímému kopu ještě přesnost, ovšem po chvíli složil reparát a potrestal chybu domácí defenzivy dokonalým lobem - 0:1.

Krátce po zahájení druhého poločasu mohl Vopat z pokutového kopu po faulu Hamalainena srovnat krok, jenže Vajner ho vychytal. Po hodině hry byl blízko k navýšení skóre Daníček. Jeho střela však jen prolétla celým vápnem. Úsilí Slovanu alespoň vyrovnat a vynutit si penaltový rozstřel se nesetkalo s pochopením jablonecké obrany. Šok pro hostitele pak přišel v 73. min. Střílený centr lízl hlavou obr Čvančara a poslal svůj tým do dvoubrankového vedení. A když ani v 78. min. svou přesnou střelou do šibenice Valenta Vajnera nepřekonal, bylo o vítězi rozhodnuto.

„V prvním poločase byl lepší Jablonec. Přehrával nás rychlostí i důrazem. V tom druhém jsme zase do toho šlápli my a myslím si, že o osudu zápasu rozhodla neproměněná penalta. Dvacet minut jsme měli jasně více ze hry, hráli jsme vabank, ale inkasovali bohužel druhou branku. Škoda, protože si myslím, že remíza by byla spravedlivá,“ hodnotil zápas trenér domácích Pavel Janeček.

„Jak už říkal kolega, první půlka byla z naší strany hodně dobrá. Ale špatně vstoupíme do té druhé, podrží nás brankář při penaltě a pak se úplně zbytečně klepeme o osud zápasu. Musím uznat, že domácí dvacet, pětadvacet minut byli jasně lepší, my jsme byli zalezlí, ale naštěstí nám pomohla druhá branka, která rozhodla o osudu tohoto střetnutí,“ konstatoval spokojený hostující kouč Jaroslav Vodička.

„Vyhráli jsme důležité a hodně těžké utkání a jsem strašně rád, že jsem k tomu pomohl svýma góly,“ neskrýval radost teprve dvacetiletý útočník Tomáš Čvančara.

Slovan Velvary – FK Jablonec B 0:2 (0:1). Branky: 27. a 73. Čvančara. Rozhodčí: Hányš. Diváků: 200.



Velvary: Měsíček – Valenta (79. Duong), Luong, Drozda, Chábera – Pihrt, Tenkl, Havránek, Stárek (46. Ptáček) – Vopat – Kafka (71. Schneider).

Mojmír STRACHOTA

Zdroj: David Vedral