Ani ve čtvrtém zápase nového ročníku FORTUNA:ČFL, sk. B nejlepší fotbalový celek z Kladenska nedostal branku. Velvarský Slovan navíc jednu Tenklem z pokutového kopu dal a dál vede tabulku. Že by mělo Kladensko po letech naději na druhou ligu? Cesta je ještě daleká, ale Velvary mají tým silný.

Velvary ( v modrém) - Jablonec B 2:0. Domácím se v ČFL daří a jsou v čele tabulky. | Foto: Foto: Jan Sláma

„O postupu mluvit nebudeme. Prostě si teď fotbal užíváme, bavíme se jím. Jednou prohrajeme, ale uděláme vše pro to, aby to bylo co nejpozději,“ usmá,l mse trenér Velvar Pavel Janeček.