Životní sezonu si fotbalisté Velvar nehodlají zkazit a dál drží druhé místo v České fotbalové lize, sk. B. Na hřišti béčka Jablonce sice inkasovali jako první, ale ještě do pauzy skóre otočili a vyhráli nakonec 3:1.

Fotbalisté Velvar (v modrém) vyhráli i v Jablonci a drží v ČFL druhé místo. Zadák Šimkovský dokonce skóroval. | Foto: Josef Březina

Jablonec začal dobře a jednoduše se dostával na půlku Velvar, které začaly s tříobráncovým systémem a to nefungovalo. Velich trest první brankou, naštěstí pro hosty velmi rychle vyrovnal Schneider, jehož po pěkné akci uvolnil Jakab. Důležitý moment přišel před přestávkou, kdy domácí trochu naivně faulovali ve vápně Šustra a z penalty se nemýlil Jakab. "Důležité bylo rychlé vyrovnání, navíc jsme změnili systém na 4-3-3 a už to fungovalo. Pomohl nám i penalta, to byl trochu hloupý zákrok domácích. Bohužel ho Šustr odnesl zraněním. Ještě to zkusil, ale musel nakonec střídat," trochu mrzelo trenéra Velvar Zdeňka Haška.

Domácí lodivod Benjamin Vomáčka, kdysi výborný ligový hráč, mínil, že jeho tým hrál solidně, ale ale vítězství soupeři daroval vlastními chybami. "Velký rozdíl mezi námi a Velvary bych neviděl. Uznávám jejich kvalitu, je to dobrý mančaft, možná zatím nejlepší, který proti nám v jarní části hrál. Ale kluci zahráli výborný zápas a nemám ji co vyčíst, pouze individuální chyby před góly a proměňování našich šancí," litoval Vomáčka.

Foto: Hostouň vyprovodila Sokolov do divize, ale litovala ztracené výhry

Domácí skutečně hodně chybovali hned po změně stran, kdy jejich hráč váhal s odkopem a Šimkovský situace výborně dohrál a zvýšil na 1:3. Jeho tým pak dobře bránil a skóre už udržel, přestože kvůli zranění musel stáhnout brankáře Štefana. Grüman ho nahradil dobře.

"Před hráči zase smekám klobouk jak zvládli těžký zápas otočit a jak si poradili s účinným systémem Jablonce," chválil Hašek, zatímco Benjamin Vomáčka byl zklamán. "Kluci toho hodně naběhali, plnili, co měli a nakonec to takhle znegujeme našimi chybami. Ale výkon, nasazení, běhavost tam byly. K fotbalu chyby patří, my jsme ale ty, které nám nabídly Velvary, nepotrestali. A soupeř nás za naše chyby potrestal," dodal Vomáčka.

Jablonec B – Velvary 1:3 (1:2). Branky: 13. Velich – 18. Schneider, 45+3. Jakab (PK), 47. Šimkovský.

Velvary: Štefan (84. Grümann) – Šimkovský (68. Richter), Drozda, Chábera, Rubeš - Šustr (80. Šlegl) - Schneider (80. Duong), Havránek (68. Březina), Kott - Vopat, Jakab.