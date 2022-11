Venkovní pohádka Velvar pokračuje, další výhru trefil krásně Vopat

Podzimní zvyklosti fotbalisté Velvar nemění ani v předposledním kole první půlky ČFL. Zatímco doma prohrávají, venku vítězí. Naposledy se jim to povedlo na půdě loni skvělého týmu Přepeří, který i v probíhající sezoně patří k tomu lepšímu, co B skupina třetí ligy nabízí. Stačil na to jediný zásah Ladislava Vopata - 0:1.

ČFL přinesla jedno velké překvapení, Velvary (v modrém) porazily doma vedoucí Přepeře 2:1. | Foto: Foto: Jan Sláma