Vůně grilovaných klobás, slunečné, i když trochu dusnější počasí, parádní trávník… V Libiši si příznivci tamního áčka přišli po několika měsíční nucené pauze konečně na své.

Proti soupeři hrajícímu o třídu výš se kohoutům navíc povedla v prvním poločase otočka ve skóre. Svému mateřskému klubu se střelecky připomněl Lohoyda a poté přetavil přímý kop Přibyl. Poslední slovo ale patřilo papírovému favoritovi. Vyrovnání na 2:2 stihl ještě do půle.

Hostující kormidelník Dominik Rodinger po utkání připomněl, že do něj s týmem nastoupil rovnou z náročné hrubé přípravy. Hráčům v týdnu naordinoval čtyři tréninky, ten poslední v předvečer zápasu.

„Bylo vidět, že kluci neměli lehké nohy. Ale účel to splnilo. Odehráli jsme dobré utkání proti slušnému soupeři,“ liboval si kouč. „Libiš chtěla hrát fotbal. Myslím, že trenér Jíra je vede ke stylu, který je atraktivní. Žádné odkopávání. Mělo to náboj, chvilku se to i hádalo. Jak nemám rád přátelská utkání, ale spíše přípravná, tak myslím, že to dnešní mohlo lidi bavit,“ dodal.

Právě kondice v jeho očích překlopila po změně stran výsledek na očekávanou stranu. „Poslali jsme tam ve druhé půli další čerstvé hráče a soupeře zlomili. Neříkám, že výsledek neřeším, další vítězství po týdnu je důležité, ale jestli zápas skončí devět–osm, je mi upřímně jedno a bylo by to určitě lepší než nula-nula,“ líčil Rodinger.

Spokojený byl ovšem i jeho protějšek Miroslav Jíra, mimochodem asistent u ženské reprezentace. „Myslím, že jsme odehráli výborné utkání a nemáme se za co stydět. Na čem začínáme pracovat, bylo vidět. Měli jsme už o něco lepší organizaci hry. Vyzkoušeli jsme i jiné rozestavení,“ chválil si trenér domácích zápas, který jeho tým ztratil po změně stran. Dva góly ale klidně znovu mohly skončit i v hostující síti, kdyby se svými brejkovými šancemi lépe naložili Vetešník a Menčl.

Hrstce diváků se v libišské sestavě představili i někteří testovaní hráči, o jejichž příchod by kouč velmi stál. „Hráli na postech, kde nás tlačí bota. Jestli se nám je podaří získat, ale ukáže až čas,“ nechtěl konkrétně jmenovat. Vyzdvihl naopak stoperskou dvojici Šmíd – Pešek, která podle něj výborně zastoupila zraněné Macháčka s Jínou.

Sokol Libiš - Sokol Hostouň 2:4 (2:2). Branky: 8. Lohoyda, 18. Přibyl - 6. Gajdošík, 40. Fotr, 69. Mejdr, 72. Hájek.

Hostouň (1. poločas): Harapa - Dosoudil, Trapp (29. Pavlík), Charvát - Mejdr, Kubáň, Soukup, Mlejnek, Hovorka - Gajdošík, Fotr.

Hostouň (2. poločas): Pančev - Zahranychnyy, Pavlík, Charvát, Neruda (60. Mejdr) - Brejcha, Holub, Mlejnek - Kabele, Hájek, Gajdošík (65. Fotr).

Libiš: Brožek - Šmíd, Pešek, Danko, Přibyl, Brabec, Lohoyda, Tylšar, Ratner, Menčl, Dušek. Střídali: Khornauli, Terentiev, Vetešník, Zbořil, Velek, Dobrovolný.