Jeho tým přitom nezačal zápas špatně a docela se snažil. Dokonce dal zásluhou Hájka i branku, ale tu rozhodčí kvůli ofsajdu neuznali. „Ještě si to prohlédneme na videu,“ děl Rodinger, jehož mužstvo od té chvíle šlo s výkonem dolů a šance měli spíš domácí.

Zvětšovaly se také emoce dvou vyrovnaných soků, několik zákroků na obou stranách vzbudilo docela velké emoce. To vydrželo až do konce duelu, padlo celkem 10 žlutých karet! „Přičítal bych to i tomu, že je začátek sezony, všichni mají hodně sil, hrají v plných sestavách a také tomu, že domácí byli přesvědčeni, že jsme na úvod sezony ideálním soupeřem, jak slavit výhru. Proto jsem rád, že máme aspoň bod, i když příště už se budeme chtít prezentovat lepším výkonem,“ přiznal Rodinger.

Jeho tým měl ve druhé části párkrát kliku a největší, když po zaváhání gólmana Tetoura vykopával Zahranychnyy míč z prázdné brány. Nakonec mohl ještě brát sám tři bod, ale ani Miker s velkou šancí nenaložil ideálně.

A tak se u Vltavy skóre neměnilo.

„Bod zvenku má svou cenu, ale příště opravdu chceme hrát jinak. Odvážněji dopředu a kvalitněji,“ dodal Dominik Rodinger.

Povltavská FA – Hostouň 0:0. Rozhodčí: Fojtík. Diváků: 200.

Hostouň: Tetour – Zahranychnyy, Kosík, Charvát, Neruda – F. Novák (71. Januška), Hucek, Miker (89. Houdek), Kubáň (59. Mentberger), Paulizzi (59. Vlasák) - Hájek (71. D. Novák).

