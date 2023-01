Zápas domlouvaný od září ještě není podle mluvčího Sokola Hostouň Lukáše Horníčka definitivně schválen. Klub sídlící u hlavní ranveje ruzyňského Letiště V. Havla už ho sice na svých stránkách oznámil, ale definitivně se rozhodne až v úterý 10. ledna. „Bohužel, Slovanu do toho v domluveném termínu vlezl domácí pohár, takže by proti nám musel nasadit jen část áčka a zbytek by byla juniorka. Vzhledem k vysokým nákladům, jaké nám cesta na Slovensko a ubytování přináší, proto vše ještě jednou musí vedení klubu zvážit,“ říká Lukáš Horníček.