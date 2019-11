Příbram využila tradičně služeb hráčů z ligového kádru – Antwiho, Květa a Kiliána, naopak hosté řešili už ve 2. minutě hodně nepříjemnou věc. Po kontaktu s brankářem Melicharem se vážně zranil útočník Laušman, který má poslední zápasy opravdu smůlu – na jaře ho odvážela záchranka a teď znovu. „Je to těžké zranění kolena po nezaviněné srážce. První odhady mluví o menisku, ale teprve uvidíme. Vencovi každopádně držíme palce,“ řekl trenér Ivan Pihávek.

Jeho tým měl proti domácí hře problémy. Skvěle trénovaní hráči Příbrami lépe kombinovali, lépe se pohybovali. Ale Hostouň bojovala, i s trochou štěstí přežila pár šancí a sama ve druhém poločase udeřila. K odraženému míči se dostal nepokrytý Lohoyda a jeho přesnou ránu stihl Mezera tečovat jen do vlastní brány.

Pak už Hostouň zahájila čistící práce na vlastní polovině. Byla to tvrdá šichta, ale borci ji v hornickém městě odfárali poctivě a nakonec uhájili zlaté body. „My ten zápas chtěli vyhrát, dát do toho všechno. A nakonec se povedlo i s dávnou štěstí. Přece jen proti nám stál vysoce trénovaný tým, to je prostě znát. problémy jsme měli hlavně v úvodu, ale postupně jsme se s hrou Příbrami srovnali a nakonec si kluci mohou užít příjemnou rozlučku,“ hodnotil spokojený Ivan Pihávek.

1.FK Příbram B – Sokol Hostouň 0:1 (0:0). Branka: 57. vlastní Mezera. Rozhodčí: Langmajer – Mudra, Volf.

Příbram B: Melichar – Jelínek, Petrák, Mezera, Antwi, Květ, Janota (83. Belej), Kilián, Polák (78. Ptáček), Kříž, Hájek.

Hostouň: Czehowsky – Antl, Trapp, Dosoudil, Charvát (72. Hovorka), Kabele, Marek, Šustr, Lohoyda (68. Kolmistr), Laušman (2. Hájek), Baratynskyy (90. Vašák).