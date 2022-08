Celku z Kladenska to zatím v novém ročníku nejde podle přestav. Po utkání ve Zbuzanech mají v houstouňské kabině o čem přemýšlet. „Musel jsem si pustit všechny branky tak pětkrát, abych pochopil, čeho jsme schopní. To, co doposud předvádíme, je dorostenecký a naivní ve všech směrech," soptil Rodinger po utkání.

Jak z krize? „Pokud se nezlepšíme jako jedinci, nemáme šanci pomýšlet na lepší výsledky a budeme trpět jako celý podzim minulého roku. Máme zraněné či nemocné klíčové hráče, někteří nejsou v úplně ideální formě, ale na to se nemůžeme vymlouvat,“ má jasno kouč Hostouně.

Co po tak vysoké porážce kvituje, že už ve středu s týmem hraje další utkání – tentokrát domácí pohárové s favorizovanou Duklou Praha. „Budeme moct rychleji na dnešek zapomenout, ale to jen za předpokladu, že se z něj poučíme,“ upozornil.

Věří přitom, že pomoci překlenout horší období by mohla i dobrá atmosféra v hledišti. „Snad přijde hodně lidí, protože právě teď potřebujeme od lidí podporu, aby naši kluci našli ztracené sebevědomí. Takže prosím všechny, kdo má ve středu čas, ať nás dorazí podpořit. Za dnešek se omlouváme našim fanouškům, Zbuzanům gratulujeme k zaslouženému vítězství,“ uzavřel.

Zbuzany – Hostouň 5:1 (3:0)

Branky: 12., 43. a 49. Etemike, 8. Houha, 67. Nováček – 54. Shkyria. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Hostouň: Tetour – Zahranychnyy, Kosík, Paulizzi (63. Mentberger), D. Novák, Vlasák (75. Lička), Štětka, Kubáň (46. Bízek), Hájek (63. Houdek), F. Novák, Sadyk (46. Shkyria).