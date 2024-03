Náskok Slovanu Velvary v čele České fotbalové ligy skupiny B se může ztenčit. Tým v České Lípě nezvládl první poločas, ve druhém zase nedával šance. Nakonec přišel o vyloučeného Cháberu, tři minuty před koncem inkasoval, ale Josef Jakab naštěstí hned za minutu zachránil favoritovi aspoň bod.

Slovan Velvary 2023/24. Josef Jakab | Foto: Jan Sláma

Do poločasu toho hosté mnoho nepředvedli, přesto si vytvořili tutovou šanci, kterou však ostrostřelec Žežulka zahodil. Na druhé straně zahrozil hlavně domácí kanonýr Halbich, jenž Spilka potvrdil svoje kvality. „Ale museli jsme si důrazně promluvit. Hráli jsme profesorsky, pomalu, všechno jen do nohy. Naštěstí to hráči pochopili a po přestávce už jsme byli lepší my,“ mínil trenér Velvar Vasil Boev.

Jeho tým měl šance, ale ty nedával, a protože i domácím šlapali, hrál se strhující zápas. Ten vrcholil v závěrečné čtvrthodině, kterou načal žlutý faul Chábery, a protože už velvarský zadák jednu měl, sudí Melničuk ho vyloučil.

Lípa šlápla na plyn, toužila pokořit lídra tabulky a získat cenné body, vždyť loni ještě hrála divizi. A když po akci Šimona dokopl míč do brány Vít (87.), vypadalo to, že Česká Lípa zlaté tři body udělá. Jenže vzápětí jakoby její obrana úplně vypadla z role. Hosty nechala v klidu odcentrovat a Jakaba naskočit na hlavičku. Hostující obr přetlačil důrazně brankáře Nováka a zachránil favoritovi aspoň bod.

„Z pohledu toho, že jsme byli v deseti a vyrovnali hned po gólu domácích, je bod ziskem, ale celkově je ztrátou, tenhle zápas jsme měli vyhrát. Ale prospali jsme první poločas, pak se nám nedařilo v koncovce, je to škoda,“ litoval kouč, který se musel obejít ze jistoty vzadu Šustra a zimní posilu Kolaříka.

Arsenal Česká Lípa - Slovan Velvary 1:1 (0:0). Branky: 87. Vít – 88. Jakab. Rozhodčí: Melničuk. ČK: 76. Chábera (V). Diváků: 220.

Velvary: Spilka – Rubeš, Drozda, Chábera, Jelínek (46. Leitl), Havránek, Trávníček (46. Nathan), Kott, Keenan (63. Dobiáš), Žežulka, Jakab.