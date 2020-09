FOTO: Zajížďka jako v seriálu Okresní přebor. A pak prohra

Jak v seriálu Okresní přebor si připadali fotbalisté Slovanu Velvary po cestě do Přepeří. Řidič busu totiž tuhle českou obec, kde se hraje dobrý fotbal, zaměnil. A místo do Přepeří na Semilsko zamířil do stejné obce na Boleslavsko. „Naštěstí jezdíme brzy, takže jsme začátek stihli,“ usmál se předseda Slovanu David Vedral.

Přepeře (v černém) potvrdily formu a porazily Velvary 2:0. | Foto: David Vedral