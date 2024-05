Po dlouhém čekání na výhru, která přišla proti Dukle B, si fotbalisté Sokola Hostouň zahráli v ČFL další zápas s pražským týmem. Motorlet, který body potřeboval víc než hosté, je nakonec urval díky trochu šťastné hlavičce Žížaly v 67. minutě. A pokračuje v tradici - Hostouni doma ještě nikdy výhru nenechal.

Derby ČFL: Motorlet (v modrém) porazil Hostouň 1:0. | Foto: Lukáš Horníček/ Sokol Hostouň

V Jinonicích se sice hrálo tradičně zajímavé derby, bohužel bez zájmu diváků. Přišlo jen 132 rodičů, prarodičů, kamarádů a přítelkyň hráčů, to je na třetí českou ligu smutný obrázek.

Přitom oba týmy jako vždy nabídly dramatický zápas, který kazil těžký terén. I díky tomu se nakonec jednoduchá a důrazná hra Motorletu dočkala tříbodové odměny.

Pořádné šance byly k vidění spíš až po přestávce. Tu první měli hosté, kteří utekli do akce tři na dva, Etemike vzal vše na sebe, ale brankáře Dvořáka nepropálil. Pět minut na to se povedlo Pražanům odcentrovat na Žížalu, toho Čížek nepřikryl dost důrazně a domácí hráč trochu netradiční hlavičkou překonal Valína. Ten tak poprvé v kariéře v ČFL inkasoval - při druhém startu. "Byla to typická akce Motorletu, centr a nepokrytý hlavičkující hráč," mrzelo trenéra Hostouně Dominika Rodingera.

Hřebeč zlomila zlou sérii, Slaňáky popravila koncovka a penalta, co neměla být

Jeho tým měl ještě čas se zápasem něco udělat, vytvořil si i dvě šance, ale ani Štětka, ani Paulizzi ranou z vápna neuspěli, a tak body zůstaly nad Waltrovkou.

"Věděli jsme, že pro Motorlet je to zápas buď anebo a že se bude hrát na hodně špatném hřišti, které nebude nahrávat žádné kombinaci. To se bohužel potvrdilo a musím dodat, že podobné obavy mám také o hřiště u nás v Hostouni, kde pár dnů nefungovala závlaha a hraje na něm hodně týmů. Každopádně jsme kvůli stavu plochy chtěli hrát zezadu z bloku, do šancí jsme soupeře nepustili, ale sami tu svou nedali a pak po jedné chybě jsme gól dostali. Těší mě, že kluci ještě mákli, začali hrát a sahali po bodu, bohužel šance se nám proměnit nepovedlo," mrzelo Rodingera a už se pomalu začal připravovat na další fotbal - v sobotu totiž po pěti letech oživí kariéru hráče a pomůže Tuchoměřicím v boji o první místo v I. A třídě proti Rakovníku. "Tam budu chtít zápas hlavně přežít," usmál se bývalý gólman.

Motorlet - Hostouň 1:0 (0:0). Branka: 67. Žížala.

Hostouň: Valín – Čížek (74. Bízek), Egbe, Etemike, Fotr, (67. Novák), Hucek, Januška, Kokeš (67. Paulizzi), Křenek (80. Freisinger), Mládek, Štětka.