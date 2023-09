/FOTO, VIDEO/ V 7. kole Fortuna ČFL ve skupině B hodlal velvarský Slovan zapsat do tabulky další tři body, ale nakonec byl rád za jeden, který mu v koncovce zápasu zachraňoval Žežulka. Výkon přitom svěřenci trenéra Haška podali velmi dobrý, ale koncovka byla tentokrát prachmizerná.

Velvary (v bílém) nedávaly šance a Přepeře odvezly bod za remízu 1:1. | Foto: Jan Sláma

I sám hostující trenér Procházka po zápase přiznal: "Kdybychom v poločase prohrávali 3:0, nikdo by se nedivil. Nakonec jsme za bod strašně rádi, i když při tom štěstí, které nás v tomto zápase provádělo, mohly být všechny tři!"

Velvarští totiž místo za záda hostujícího brankáře Truksy mířili tentokrát do tyčí. Za celý zápas nastřelili hned čtyři! Zejména hlavní ostřelovač klubu Ladislav Vopat zápas raději vymaže z paměti, jindy neomylný šutér měl tentokrát mířidla seřízená špatně.

Zdroj: Jan Sláma

Ono pověstné nedáš-dostaneš se naplnilo v tomto střetnutí vrchovatě. Trest za výprodej šancí pro Slovan přišel v samotném závěru prvního poločasu, kdy Šťovíček v malém vápně doslova protlačil míč za záda gólmana Spilky.

Veselého koně jedou, tři výhry v řadě Slaňáci v divizi nepamatují. Teď na Kladno

Bod pak v samotném závěru nakonec pro domácí celek zachránil Žežulka, který stejně tak jako Šťovíček ve velkém vápně prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

„Měli jsme vyhrát. Mužstvo se dostane do šancí po věcech které má naučené, ale neproměňovalo je. To je smutné, stálo nás to vítězství, ale klukům nemohu vytknout směrem dopředu nic. Takový zápas prostě jednou za čas přijde, kdy soupeř ze svou šancí jednu promění a vy pak trefujete tyče,“ hodnotil duel trenér Velvar Zdeněk Hašek a ocenil charakter mužstva, které urvalo aspoň remízu.

Zdroj: Jan Sláma

Slovan Velvary - FK Přepeře 1:1 (0:1). Branky: 87. Žežulka - 45. Šťovíček. Rozhodčí: Kolátor. Diváků: 180.

Velvary: Spilka - Halász (46. Jelínek), Rubeš, Žežulka, Chábera (75. Škoda) - Kott, Havránek (58. Jakab), Richter - Vopat, Trávníček (58. Kim), Leitl (63. Šustr).

Mojmír Strachota