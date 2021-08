Po tak dlouhé pauze se musíme zeptat, zda v kádru došlo k nějakým změnám?

V podstatě k žádným. Naopak jsme moc rádi, že se nám daří mužstvo držet vice jak dva roky pohromadě. K doplnění ale přece jen došlo na dvou, třech postech. Odešel pouze Furmánek (asi Slaný), což nás ale příliš neoslabí. Ještě před zahájením nového ročníku 2021-2022 bychom rádi tým doplnili o jednoho útočníka, protože momentálně nemáme takový typ, který by dokázal příležitosti, které si v průběhu zápasů vypracujeme, zužitkovat. Nicméně věřím, že ti stávající najdou svou herní pohodu a koncovku zlepší.

Takže hlavně s jejich pohodou by se uvedené předsevzetí hrát v horních patrech tabulky mělo naplnit?

Byli bychom opravdu rádi, kdyby se mužstvo pohybovalo v horní třetině tabulky, což znamená, že se vyhnete zbytečným starostem.

Troufnete si i tipnout, kdo bude ve vaší skupině okupovat příčky nejvyšší a bude tak kandidátem na postup?

Po tom vynuceném “time outu” si opravdu netroufám říct, které z týmů budou bojovat o postup do 2. ligy. Naopak, některé se mohou dostat do finančních problémů.

Svou další, už třetí kapitolu otevřete jako přes kopírák opět domácím utkáním s libereckou rezervou (v sezoně 2019-2020 prohra 0:1, 2020-2021 výhra 1:0 – pozn.red.)?

(smích) Historie se prostě opakuje a nebudu se zlobit, když se bude opakovat ta loňská.

Určitě nelze opomenout zájem vašich fanoušků zajít si na kvalitní fotbalovou podívanou, stejně tak jako pokračující spolupráci s prvoligovou Bohemkou…

Už na přípravné zápasy chodili nejen naši skalní příznivci a na ten poslední s juniorkou pražské Slavie (2:2) jich přišlo vice jak tři stovky. Jsem přesvědčen, že nejen tento poslední, ale i ty předcházející s juniorkou Příbrami (3:0), Vltavínem (1:2), Královým Dvorem (5:1) se jim museli líbit. Pokud jde o pokračující spolupráci s pražskými Bohemians, tak se odvíjí v oblasti mládeže k oboustranné spokojenosti.

Co by v této pozvánce na nadcházející novou sezonu, která se doufejme odehraje až do samého konce bez přerušení, nemělo být opomenuto?

Jak už zaznívá ve vaší otázce hlavně to, aby se jen nerozehrála, ale i dohrála a aby nás v jejím průběhu nepotkaly žádné nepříjemné věci, čímž nemyslím jen zásah vyšší moci v podobě nekončící pandemie, ale - a to hlavně, dlouhodobější zranění našich hráčů. V neposlední řadě bych jménem celého klubu, realizačního týmu, chtěl touto cestou opět poděkovat všem našim sponzorům na čele s vedením města Velvary za jejich podporu!

Mojmír STRACHOTA