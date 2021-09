Po předchozích zápasech s rezervními celky prvoligistů přišel velvarský Slovan o všechny body až v 5.kole Fortuna ČFL skupiny B s béčkem Teplic. Opět nedali penaltu, v poslední době už pátou. Duel rozhodl krásnou ranou někdejší reprezentant Jan Rezek.

MOL Cup: Velvary (v modrém) - Chomutov 3:1. | Foto: Foto: Jan Sláma

Severočeši měli více ze hry především v první pětačtyřicetiminutovce a svou převahu korunovali proměněnou penaltou po faulu brankáře Měsíčka na Vachouška. Exekutorem byl ve 21. minutě Vobecký a nezaváhal. Snaha Slovanu o co nejrychlejší srovnání kroku nefungovala. Naopak po půl hodině mohl přetažený centr Hory zapadnout do branky, ale brankář Měsíček stačil konečky prstů vytlačit míč na roh. Krátce před odchodem do kabin Měsíčkův protějšek Četverik stejným způsobem zlikvidoval šanci Kafky.