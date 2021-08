„Nejvíc bolí prohra v zápasech, kde máte jasně na výhru. Nám se to stalo v Plzni, kde jsme dojeli na proměňování šancí,“ smutně ze sebe soukal trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Po remíze ve Varech se jeho tým i ve druhém kole ČFL vydal na západ Čech, tentokrát do Plzně. Ta po remíze v Rakovníku, kde proti ní hráli náhradníci a veteráni, raději vyztužila tým borci z áčka Hlavatým (odchovanec Berouna), Matějkou a brněnským šikulkou Pachlopníkem. Což bylo znát, Plzeň dala Matějkou i tyčku a brankář Pančev vychytal ex-kladeňáka Kronuse či Žiláka. Na druhé straně měli tutovky Miker, Škryja a Kosík hlavou z malého vápna. „Byly to možnosti do odkryté brány, ale prostě jsme to tam nedotlačili,“ kroutil hlavou Rodinger.

Po přestávce byl smutný znovu, když se z další jasné šance neprosadil Miker. Místo toho přišel trest. Šestnáctiletý Gaszcyk vypálil přes Charváta a ten míč lízl z dosahu brankáře Pančeva – 1:0. Plzeň pak byla ještě chvíli v laufu, mohla zvýšit, jenže poté začala tlačit Hostouň. Největší šance na vyrovnání měli opět Miker a Pavlík, ale zelenobílým nebylo tentokrát prostě přáno.

Naopak v závěru kladenský odchovanec Adam Vrba pláchl a po akci Žiláka skóre završil.

„Po gólu se Plzeň stáhla do bloku, my sahali po vyrovnání, ale bohužel. Musíme porazit doma Motorlet,“ těší na první duel před svými fanoušky Dominik Rodinger.

Plzeň B – Hostouň 2:0 (0:0). Branky: 50. Gaszczyk, 88. Vrba. Rozhodčí: Vychodil.



Hostouň: Pančev – Škyrja, Kosík, Charvát – Pavlík, Kubáň, Hucek (66. Mentberger), Kabele, Hovorka (59. Zahranyčnyj) – Miker (72. Gajdošík), Vlasák.