Vypadalo to na nejpohodovější výhru od začátku sezony, ale nakonec to byly nervy jako špagáty. Fotbalisté SK Kladno vedli v 7. kole 3. ČFL proti Chlumci nad Cidlinou už 3:0, navíc kopali penaltu. Ale nedali ji a nakonec horko-těžko zachraňovali těsnou výhru 3:2.

Kladno v úvodních šedesáti minutách dalo zapomenout na nevýrazný výkon v Mostě, kde jeho fotbalovému projevu hodně vadila malá umělka a vichr a deštěm. Proti Chlumci to bylo dlouho o něčem jiném, i když konec se zrovna nepovedl.

Přitom v první půli domácí po nápaditých akcích vedli o dvě branky. „Asi to byl nejlepší poločas, co jsme v sezoně odehráli,“ řekl trenér Kladna Zdeněk Hašek.

Bleskovou akci z vlastní půlky rozehráli Eichler s Fojtem a zkušený Jakab si v tutovce věděl rady. Gól na 1:0 pak věnoval sympaticky kamarádovi, vážně zraněnému stoperovi Jakubu Rubešovi, kdy pod modrým dresem ukázal směrem k příteli tílko s nápisem Ruby24 (číslo hráče).

Po mazaně rozehraném trestném kopu následně Tesař sice těsně minul, ale domácí byli smutní jenom chvilku. Odražený centr přistál na nohu Buneše a ten ukázal, že je ve velké střelecké formě – svým čtvrtým zásahem dal na 2:0.

Když po přestávce hostující Hájek zasáhl ve vápně Pospíšila a Kozel prudce z penalty zvýšil na 3:0, zdálo se rozhodnuto, ale góly mohly vidět diváci i další.

Po necelé hodině hry hostující Langr zasáhl ve vápně Jakaba a Kozel kopal penaltu číslo 2. Ta už se mu nepovedla a Kuděla, který v půli vystřídal v bráně Bráta, pokus lapil.

A svůj tým tím nastartoval. Labíkův pokus ještě vyškrábl Smrkovský na roh, pak ale Koutský poctivě sledoval ránu mířící do tyčky a doklepl ji na 3:1.

V 76. minutě se domácí dostali někam, kam rozhodně nechtěli. Neuhlídali laxně centr a Howard zblízka hlavou trestal na 3:2. Pak už Chlumec regulérně sahal po vyrovnání, domácí hra se sesypala a hráči většinou míče jen odkopávali. „To už jsme nebyli my,“ přiznal Zdeněk Hašek.

„Tři čtvrtiny vyučovacího dne byli výborní, tu poslední ale jakoby tam nebyli,“ usmál se Hašek na otázku, jakou známkou by ohodnotil výkon svého týmu, protože součástí zápasu byla i akce na podporu těch školáků, kterým se nedostává kvalitních školních pomůcek.

Už vážně dodal, že za zhoršeným výkonem jeho týmu v závěru je jak neproměněná penalta, tak i podcenění duelu. „Tohle je o zkušenostech. Když jsme dali Chlumci čichnout, hned dal dva góly. Pak už se to na nás valilo. Škoda, protože penaltu nedat nedat můžeš, ale musíš se dál chovat stejně a my to neudělali. Nebyli jsme tak poctiví, záložníci dodýchávali, ale zase je dobře, že střídající hráči si také vyzkoušeli hrát pod velkým tlakem,“ hlásil Hašek, ale dodal, že je třeba si vážit každého vítězství.

A je přítelem toho, aby hráč šel kopat i druhou penaltu v jediném zápase, když se tak často stane, že podruhé už narazí? „Kdyby ji Kozlík dal, takže řeknu, že toho přítelem jsem,“ smál se trenér a dodal: „Určeni jsou tři lidé a je to vyloženě na nich. Mě sice překvapilo, že jde kopnout i tu druhou, ale na penalty se zásadně nedívám. A víte co, po bitvě je každý generál!“ uzavřel Zdeněk Hašek.

SK Kladno – SK Chlumec nad Cidlinou 3:2 (2:0). Branky: 20. Jakab, 35. Buneš, 48. Kozel (PK) - 67. Koutský, 76. Howard. Rozhodčí: Baum – Míč, Suchánek. Diváků: 850.

Kladno: Smrkovský – Hrubeš, Kolářský, Kozel, Fojt – Pospíšil (79. Šíma), Buneš (68. Krejčí), Dike (68. Park), Eichler (68. Šnobl) – Jakab, Tesař.