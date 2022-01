V béčku Teplic je řada hráčů, kteří baží po posunu do prvního týmu sklářů, ti totiž po hodně nepovedeném podzimu v nejvyšší soutěži mužstvo musí dost vyměnit. Možná i proto Severočeši byli od začátku zápasu napřed, brzy šli do vedení a to postupně navyšovali na 4:0. Hostouni nepomohlo ani nasazení navrátilce Maria Ličky nebo ofenzivní posila z Motorletu Fotr.