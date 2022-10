„Byl to strašně těžký zápas, domácí mají obrovskou kvalitu při standardkách a jsou silní v soubojích ve vápně i kolem něj. Byl to velký boj a zvládli jsme ho jen překročením hranice sebeobětování,“ hodnotil zápas chvíli po jeho skončení trenér Velvar Zdeněk Hašek.

Domácí šli do vedení ve 26. minutě Jankem, k němuž se vrátil odražený míč po standardce a uklidil ho na zadní tyčku brankáře Štefana, který tentokrát dostal přednost před zkušenějším Měsíčkem. Pro hosty bylo ideální, že vyrovnali už po sedmi minutách. To pálil Vopat do břevna a dobíhající Richter byl u dorážky první – 1:1.

Rozhodující moment přišel osm minut po změně stran. Šimkovský dostal do vápna Záp pěkný centr a Richter byl na správném místě – hlavičkou poslal Velvary do vedení. Ty už ho udrželi, byť se domácí snažili seč mohli. „Museli jsme to urvat a povedlo se, takže velká spokojenost. Navíc jsme góly dali po pěkných akcích, kombinačně jsme na tom byli o něco lépe. A tenhle plus tentokrát nad těmi domácími převážil,“ byl rád Zdeněk Hašek.

Zápy – Velvary 1:2 (1:1). Branky: 26. Janko – 33. a 52. Richter. Rozhodčí: Tryzna. Diváků: 100.

Velvary: Štefan – Šimkovský, Drozd, Rubeš, Chábera (91. Jelínek) – Duong (74. Valenta), Havránek (68. Šlegl), Šustr, Kott, Richter (91. Březina) – Vopat.