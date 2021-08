Hostouň poprvé v sezoně se zkušeným Trappem v sestavě začala aktivně a první náznaky šancí měla ona. Jenže nedala a místo toho šikovný Mach, který přišel před sezonou, poslal do vedení Králův Dvůr, když využil špatně zahraného hostujícího ofsajd-systému. „Přitom ho nechceme hrát,“ ucedil asistent trenéra hostů Tomáš Marek.

Jeho bývalý spoluhráč z Kladna a právě Hostouně Jaromír Šilhan, dnes už asistent kouče Králova Dvora, tenhle gól přivítal jako spasení. "Nevěděli jsme, co s kluky čtrnáctidenní pauza udělá, ale uázikový zisk balonu a brejk nás nakoply," těšilo ho.

Jeho tým brzy skóroval podruhé po rohu od Krause a následně přežil velkoun šanci hostouňského Charváta. Ten nechal vyniknout brankáře Tomana, který zázračně míč vykopl.

Ani on nakonec čisté konto neudržel. Hostouň v pauze sáhla ke dvěma střídáním, přeskupila formace a výsledkem jejího tlaku na obránce byla penalta, z níž Kabele korigoval. Zkušený tým Cábelíků však nezmatkoval. Srovnal se, sice byl pod mírným tlakem, ale do šancí už hosty nepouštěl. Navíc brzy po snížení skóroval podruhé výborný Kraus a definitivně tak zápas rozhodl.

"Klidně přiznám, že po snížení trochu panika aa strach zavládly, ale krásná rána Martina Krause nám pomohla. Hosté pak měli chvílemi hru v moci, chvílemi zase my. Dan Krejdl tam měl po chybě gólmana odkrytou bránu, bohužel ji netrefil. Výkřiky z tábora Hostouně, že Královák zapomněl hrát fotbal a jen nakopává, ani nekomentuji. Klukům naopak patří obrovský dík za to, jak zápas po takové pauze zvládli. Čeká nás drsné září, kde bude s dohrávkami osm zápasů, což tedy moje hlava nebere, ale musíme se s tím popasovat. S Hostouní to vyšlo, teď musíme koukat dál," dodal Jaromír Šilhan, pro něhož je zápas speciální stejně jako pro vedoucího týmu Cábelíků Zdeňka Hrubého, který také za Sokol hrával.

„Nevyužili jsme dobrého úvodu, soupeř šel do vedení a svou zkušeností už si výsledek uhlídal. Náš mladý tým nehrál špatně, ale dělali jsme chyby a soupeř trestal,“ hodnotil stručněji Tomáš Marek.

FK Králův Dvůr – Sokol Hostouň 3:1 (2:0). Branky: 9. Mach, 19. a 60. Kraus – 51. Kabele. Rozhodčí: Starý. Diváků: 200.



Králův Dvůr: Toman – Bláha (75. J. Novák), R. Novák, Hell, Holý - Kilián, Beňo - Kraus (89. Václavík), Dvořák, Osvald (67. Jákl) - Mach (67. Krejdl).



Hostouň: Pančev – Pavlík, Kosík (46. Kubáň), Trapp, Charvát – Zahranychnyy, Kabele, Hucek (63. Hovorka), Mentberger (63. Miker) – Vlasák, Gajdošík (46. Hájek).