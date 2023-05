/FOTOGALERIE/ Když kladenští fotbalisté před několika týdny přejeli doma Vilémov 11:1, byl to divizní rekord sezony, který se zdál nepřekonatelný. Jenže ještě hůř dopadla na stadionu Fr. Kloze v sobotu dopoledne Libiš. Zachraňující se tým na půdě favorita tonul od prvních minut a nakonec ho domácí deklasovali 13:1. Ve fotbale věc nevídaná.

SK Kladno (v bílém) v divizi deklasoval Libiš 13:1! | Foto: David Klier/ SK Kladno

Paradoxní je, že Kladnu scházeli kvůli zranění hlavní střelecký tahoun Dominik Šíma i jeden z playmakerů Lukáš Pihrt. Jenže hostům toho scházelo mnohem víc. Od začátku jakákoliv kvalita hry a brzy i chuť. V hledišti si diváci brzy vyprávěli, že v modrém dresu by rozhodně na trávníku být nechtěli. Byl to totální libišský zmar, který po porážce v minulém kole 0:6 nabral ještě hrozivější rozměry.

Naopak Kladno předvedlo až nečekaně dobrý výkon. Po prohře v Chomutově je už mimo reálnou šanci na postup, což byl klubový cíl. Zklamání však na hráčích vidět nebylo, fotbalem se bavili od první minuty, kdy vše nastartoval Dostál. Později přidal ještě jeden parádní zásah, ale hlavní střelbu obstarávali po většinou perfektních akcích spoluhráčů útočníci.

Šnobl i Kafka zaznamenali po čtyřech gólech a ukázali, co v nich dřímá. Kafka přitom po zranění nebyl dlouho v pohodě. „Tohle mi pomohlo, je to povzbuzení. Je to také tím, že jsem nehrál v záloze, ale v útoku. Na druhou stranu já posty neřeším, a když mě trenéři zařadí jinam než dopředu, v pohodě to beru. Nicméně góly dáte spíš na hrotu,“ vysvětloval Jaroslav Kafka.

Čestného gólu se nakonec po sérii rohů dočkali i hosté doklepávačkou Smetany, další dvě tutovky jim ale chytil gólman Cimrman. To libušská zaskakující dvojka Kundrát na sobotní zápas bude chtít rychle zapomenout. Nejvíc ho možná naštvala branka Čížka, který mířil do prázdné kasy poté, co Kundrát zůstal mimo otřesen předchozí pumelicí Šnobla. Kladenští se tohoto zásahu ani neradovali…

Radoval se naopak v poslední minutě Štěpán Hanzlík. O jeho restartu po dvou a půl letech po zranění už jsme psali, ale on se vrátil už devíti góly za béčko a nyní se poprvé prosadil také v A týmu.

Kdo vsadil na třináctku jako Jaroslav Satoranský ve známé české detektivce, ten se dočkal právě po Hanzlíkově nápřahu.

Kladno opět předvedlo, že v ideální konstelaci má možná nejlepší tým v divizi a právem pomýšlelo na postup. Nicméně nevydrží v kvalitě konzistentně. Proč? „Nevím, třeba před týdnem v Chomutově chyběla celému týmu šťáva a zápas se nám nepovedl. Nicméně dneska jsme si řekli, že na Libiš vletíme a první dva góly to podle mne rozhodly. Navíc jsme vydrželi být aktivní a soupeř se položil,“ dodal Jaroslav Kafka.

SK Kladno – Libiš 13:1 (8:0). Branky: 2. a 39. Dostál, 8., 27., 41. a 57. Šnobl, 14., 38., 45. a 75. Kafka, 50. a 76. Čížek, 90. Hanzlík - 64. Smetana. Rozhodčí: Suchánek. Diváků: 220.

Kladno: Cimrman – Borák, Rendla, Růžička (80. Abrham) – Balšánek – Čížek (80. Blažek), Procházka, Holub (46. Slabý), Dostál – Šnobl, Kafka (80. Hanzlík).

Libiš: Kundrát – Jelínek (58. Elysberg), Macháček, Chalupa (46. Mlejnek), Přibyl, Mündl, Stibora, Vetešník, Menčl, Kvída, Ciolek (46. Smetana).