Aby tohle Slaný nemrzelo, v Brandýse mělo bodovat

Ve druhé části se dlouho nic velkého nedělo, ale hosté měli více nadějných situací a zdálo se, že přebírají otěže zápasu. Vše změnila situace ze 78. minuty, kdy Slaňáci laxně dohráli svůj útok, nestihli se vrátit a brejk domácích hasil faulem před šestnáctkou Mihálik. Parádní střelu Honcharenka přes zeď Sedlák vyrazil, dokázal si poradit i s následnou dorážkou, míč se pak dostal znovu k domácímu hráči Kaiserovi a ten zblízka hlavou dostal domácí černobílé do šťastného vedení!

V 82. min se pak dostal po straně do vápna Dosoudil, nijak se neukvapil a z poměrně velkého úhlu překonal Sedláka podruhé. Pak ještě Sedlák parádně vyrazil bombu Dosoudila a minutu nato Kaiser Sedlákovu bránu jen těsně minul.

"Další dopolední zápas je za námi a my jsme výsledkově nevybočili z naší tradice a opět jsme prohráli. Tentokrát to bylo však herně jinak, neboť jsme se dostali do slušné řady šancí, bohužel jsme žádnou nevyužili a domácí dvakrát udeřili v závěru utkání. Jejich výhru můžeme označit jako šťastnou. Přiznám se, že čtvrt hodiny před koncem zápasu za stavu 0:0 mě osobně v tu chvíli nestačila ani ta plichta a zisk jednoho bodu. Takový je ale fotbal a my jedeme dále. Příští týden si budeme muset na domácím hřišti poradit se soupeřem silným a bude jím FK Arsenal Česká Lípa," zhodnotil duel vedoucí týmu SK Slaný Milan Šúr.

Brandýs nad Labem – SK Slaný 2:0 (0:0). Branky: 78. Kaiser, 82. Dosoudil

Slaný: Sedlák – Vimr, Mihálik, Panocha, Zelenka O. (67. Maroušek) – Dohnanský (78. Furmánek), Pudil, Baláž, Vašák – Nádeníček, Kroutil.