Kladenští vyrazili na neoblíbené hřiště, kde uhráli zatím jen jednu remízu, oslabeni o oporu středu zálohy Říhu. Ale mladý Donát už delší dobu ukazuje, že přechod mezi muže mu nedělá problémy a Říhu dobře nahradil.

Hosté nastoupili do zápasu dobře a v první půli jen litovali, že jim drhla koncovka. Velké šance měli dvakrát Čížek i Tóth, kteří však své úniky na brankáře Lisu nedali. „Měli jsme tam určitě čtyři tutové šance a zápas měl být klidný. Bohužel jsme všechno spálili,“ kroutil hlavou asistent kouče Kladna Tomáš Procházka.

Po obrátce to byl ale Brandýs, který přitlačil na pilu a pár zajímavých náznaků šance si vytvořil. Kladenští nápor přečkali a pak sami udeřili, když Čížek po křídelním úniku centroval na přední tyč a Tóth skluzem mířil dokonale- 0:1.

Radost hostů ovšem netrvala dlouho, protože za dvě minuty po rohu neustrážili Balouna a ten vyrovnal. Zápas pak už spěl k remíze, přesto hosté stihli výhru na svou stranu. Chvíli před koncem předvedli výpad jejich zadáci, stoper Hanzlík se dostal ve vápně k centru a ten protlačil do sítě Nosek.



„Je to zvláštní, že zápas rozhodli v poslední minutě obránci,“ usmál se Tomáš Procházka, byl ale hodně rád, že se to bíle oděnému mužstvu povedlo a zůstává v kontaktu s čelem tabulky. „Je pravda, že po výborně odehrané první půlce, kde fakt chyběly jenom góly, se domácí zlepšili. A když už jsme konečně dali gól, hned jsme si nechali vyrovnat. Ale konec se povedl a jsme z\a to rádi,“ dodal Tomáš Procházka.

Brandýs n/L – SK Kladno 1:2 (0:0). Branky: 62. Baloun - 60. Tóth, 87. Nosek. Rozhodčí: Zoufalý. Diváků: 150.



Kladno: Vokoun – Ježdík, Pechr, Hanzlík, Nosek – Donát (64. J. Růžička), Holub – Čížek, Procházka (77. Šnobl), Pospíšil – Tóth (80. Stříška).