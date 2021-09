Kladenští fotbalisté se o sváteční den vydali do Štětí, kde potvrdili zlepšenou formu z minulých zápasů, ale na výhru to tentokrát nestačilo. Oba celky daly po gólu a berou bod.

Hosté přijeli bez nemocného tvůrce hry Holuba a možná i proto si do poločasu nevytvořili téměř nic z výjimkou gólu z ofsajdu. Ani domácí neměli šance, avšak naskočili lépe do druhé části a po přetaženém a vráceném centru šli do vedení. Martina Vokouna překonal jeho jmenovec Jiří. „Paradoxně nám ale tenhle gól pomohl, protože pak už jsme začali hrát a soupeř se už k ničemu nedostal,“ řekl trenér Kladna Dušan Binder.