Fotbalová radost ovládla Kladno. V tradičním souboji dvou kvalitních divizních týmů přetlačilo díky výbornému nástupu do druhé části Neratovice/Byškovice 2:0 a navíc selhala vedoucí Česká Lípa, která doma podlehla Chebu. Kladenští tak na první místo ve skupině ztrácejí už jen tři body. Čeká je však veletěžký mač na půdě druhého Újezda.

Divize B, 17. kolo: SK Kladno - FK Neratovice-Byškovice, 11. 3. 2023. Domácí Vladimír Procházka přihrál na oba góly. | Foto: Jan Sláma

„Zápas hodně ovlivnil vítr. V první půli foukal nám, ale nevyužili jsme některé šance, po přestávce se to otočilo a my udělali individuální chyby,“ mrzelo neratovického trenéra Pavla Janečka.

Zápas se hrál nakonec na umělé trávě, která je menší než velké kladenské hřiště. V úvodu to vypadalo, že Kladno bude mít navrch, Šíma se dokonce dral do velké šance, ale obrana na poslední chvíli zatáhla za ruční brzdu.

Zbytek první půle patřil hostům. Měli několik nebezpečných střel (Buriánek), na střílený centr pak nedosáhla dvojice Šobr – Duch. Domácím zatrnulo ještě jednou, když se Kolářský dožadoval příliš ostře míče, strčil do protihráče, ale sudí Pekař ho nakonec netrestal, byť minimálně žlutý kartonek vytáhnout mohl.

Střídačka hostů pak dostala údery z obou stran. Nejdřív tam skončil po faulu v bolestivé poloze domácí Šíma, z druhé strany se zase pustili do pěstního zápasu dva podroušení fanoušci – zajímavá podívaná připomínala populární zápasy v bahně…

Na Kryštofa vyrazil i Jágr. A čelil hokejovým vtípkům z úst Krajča

Ale zpět k fotbalu, jehož druhá část byla o něčem jiném. Kladenští od první minuty začali příznivého větru využívat. Malina ještě lapil ránu Procházky, ale ten pak v rohu vápna uvolnil Boráka, který nádhernou střelou levačkou otevřel skóre. Kladenští se ještě ani nedoradovali, když rozhodčí pustili držení na obou stranách, opět Procházka našel v tutové pozici Šímu a ten potvrdil, že má fazonu – 2:0. „Jsem moc rád, že mi to tam spadlo v takhle důležitém zápase. Dobře jsme to tam sehráli s Čížou i Prochym a hned jak jsem vystřelil, tak jsem věděl, že to tam jde,“ usmíval se autor první branky Tomáš Borák, který jako krajní bek dal už třetí branku v sezoně a druhou hodně zlomovou.

Pavel Janeček litoval individuálních chyb svých borců. „Štěpánek nezachytil hráče, a pak jsme faulovaní a místo abychom pokračovali, tak přestaneme hrát. To rozhodlo, protože zápas na umělce a ve větru moc fotbalový nebyl,“ popisoval kouč.

Neratovičtí sice ve zbytku zápasu zvedli hlavy a hlavně ke konci pár šancí měli, ale na Pettíka nevyzráli opět Šobr ani Duch. Na druhé straně měl další velkou možnost Šíma, jenže o kousek minul. Vadit mu to nemuselo, Kladenští brali cenné tři body.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

„V poločase byla trochu bouře v kabině. Řekli jsme si, že nemůžeme prohrávat druhé souboje, musíme získávat balony, vzali jsme si to za své a šli jsme si za tím,“ dodal Tomáš Borák, jehož týmu ani nevadil přesun na umělku. „Tráva by nám dnes nevyhovovala. Tady jsme aspoň mohli přihrát,“ dodal.

Pavel Janeček měl ke svým hráčům ostrý proslov, ale už s klidem dodal: „I za stavu 2:0 se s tím ještě něco dalo udělat, v závěru jsme nějaké šance měli a kdybychom jednu dali, domácí mohli znervóznět. Ale netrefovali jsme bránu, Kladno vyhrálo zaslouženě.“

SK Kladno – FK Neratovice/Byškovice 2:0 (0:0). Branky: 54. Borák, 57. Šíma. Rozhodčí: Pekař. Diváků: 120.

Kladno: Pettík – Borák, Rendla, Kolářský – Balšánek (86. Růžička) – Čížek (78. Dostál), Holub, Procházka (86. Slabý), Pihrt – Šíma (78. Kafka), Šnobl (70. Javorek).

Neratovice: Malina – Kühnel, Chlumecký, Kalabis, Pavlík – Buriánek (46. Gombáš), Nerger (81. Janíček), Tokar, Štěpánek (64. Freisler) – Duch – Šobr.