Získali bod, přesto litovali, že nebyly tři. Fotbalisté Slaného sehráli v divizi B další povedený zápas na půdě Brandýsa nad Labem, kde však zahodili příliš mnoho dobrých možností a tam se museli spokojit s remízou 1:1. Navíc přišli o zraněného Jakuba Svátu a bojí se, že nadlouho.

SK Slaný - SK Kladno, divizní derby bez gólů. | Foto: Roman Mareš

Domácí sice začali aktivně, ale hosté odpověděli nejlepším způsobem. Veselý centrem našel přesně Nádeníčka a už ve 4. minutě svítilo na ukazateli skóre 0:1. Slaňáci, i když museli nastoupit bez zraněného Balšánka, pak mohli vedení navýšit, ale Kocourkova rána mířila mimo, Ceccarelli trestňák po těsně minul tyč o centimetry, a Veselý skluzem nedoklouzal ke snadnému zakončení Nádeníčkova centru.

Místo to domácí srovnali. Krátce po ošetřování otřeseného stopera Mihálika došlo před brankářem Sedlákem k tvrdému souboji o míč, ten se pak se štěstím dostal k noze Bodnára, který jej poslal k pravé tyči - 1:1.

Ohlasy derby Kladno - Hřebeč: chvála Šnobla i dalších, hosté překvapili fyzičkou

Ve zbytku zápasu měli šance hlavně Slánští, ale už zkušeného brankáře Starečka nepřekonali. Zejména v poslední pětadvaceti minutách měli tlak, Brandýsu odcházely síly, ale všechny možnosti hostů přežil. Přesnou střelu Kocourka ze 75. minuty vyrazil Stareček a dorážku hlavou poslal Pospíšil centimetry přes břevno branky. Další šanci pak promarnil Novotný. Střídajícímu Touremu srazil pohotovou střelu bránící hráč a v nastavení základní hrací doby se nedokázal prosadit v tísni Nádeníček v jasné pozici po přesné přihrávce Novotného. V průběhu hry, mezi těmito šancemi, se také domácí jednou objevili v gólové příležitosti, ale Sedlák si připsal úspěšný zákrok.

"Pro nás je to ztráta, protože zejména ve druhé půli jsme hráli velmi dobře, měli jsme tlak a mraky šancí. Bohužel co my nedáme, to je strašné. Naše koncovka devalvuje celý náš výkon a veškerou práci, kterou jsme se k něco probojovali," mrzelo trenéra Slaného Jiřího Veselého, jehož tým dal v posledních třech zápasech jediný gól a to je na mužstvo z horní poloviny tabulky málo.

FK Brandýs nad Labem - SK Slaný 1:1 (1:1). Branky: 28. Bodnár - 4. Nádeníček.

Slaný: Sedlák – Vovk, Mihálik, Javorek, Lehner – Pospíšil – Sváta (69. Novotný), Kocourek – Ceccarelli (79. Toure), Nádeníček, Veselý.