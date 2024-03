„Byla to trochu nostalgie zahrát si poprvé na domácím stadionu, jsem nadšený,“ říkal tiše brankář, který z Kladna odešel jako malý kluk do vyhlášené příbramské akademie a hrál za tamní ligový klub do letošní zimy. Většinou ale za béčko, v A týmu tolik šancí nedostal. A tak když vedení Kladna ucítilo šanci získat skvěle nachystaného borce a ještě Kladeňáka, s výhledem na budoucnost neváhalo.