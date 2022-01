Kladnu se v úvodu vyplatil vysoký presink. Už ve 3. minutě tak donutili Severočechy k chybě a Říha pohodlně zakončil. V zápase plném šancí už se však domácí neprosadili, i proto, že jich chyběli zranění ofenzivní borci Šíma, Šnobl a Čížek. Naopak skóroval soupeř, který do pauzy vyrovnal a hned po pauze podruhé. „To byl trochu nešťastný gól, protože brankář Pettík to nevyhodnotil ideálně, začal couvat a soupeř ho snadno prostřelil. Ale je to příprava, probrali jsme to a Filip si na tým dobře zvyká,“ nezatracoval trenér Dušan Binder nového gólmana, jehož by Kladno rádo přivedlo z Mostu, protože dosavadní jednička Martin Vokoun zřejmě bude muset na operaci.