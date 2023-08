Výhrou 3:0 nad Kladnem namlsané Neratovice hostili ve třetím kole divize B fotbalisté SK Slaný. A získali proti jednomu z hlavních favoritů cenný bodík. Mají už čtyři - stejně jako jejich sobotní protivník, a to je při jejich velmi těžké losu nečekaně skvělý start, jaký Slaný za poslední roky nepamatuje.

Divize B: Slaný (v modrém) - Most 0:2. Brankář Sedlák | Foto: Foto: Roman Mareš

Gól sice diváci ve Slaném neviděli, ale to neznamená, že ani šance, ty se totiž rodily na obou stranách. Brankáři Sedlák a Měsíček však odolali a potvrdili svoje kvality. Sedlák se jako první musel vytáhnut proti bombě Šobra, zatímco Měsíček si dílo mohl nechat až na druhý poločas, v první části mu buď pomohla obrana zblokováním rány Ceccarelliho,, nebo bylo zakončení Javorka slabé.

Ani po změně stran nebyl výčet šancí jinak velký. Za zmínku stojí pouze střela střídajícího hostujícího Ducha, který svou bombu poslal přesně do náruče Sedláka. V 57.min. Nádeníček sklepl míč Herčíkovi,ale jeho ránu Měsíček vytěsnil nad břevno a rozhodčímu pak v duchu fair play přiznal lehkou teč. Důležitý zákrok a ještě sportovní gesto, takže tleskáme!

Slánští pak předvedli pěknou akci, když Ceccarelli přihrál konečně uzdravenému krajnímu bekovi Bíbovi, ten našel Nádeníčka, ale míč z jeho hlavy zablokoval jeden z bránících hráčů hostů. Následně dal Dohnsnský dokon ce gól, ale ten neplatil, protože podle rozhodčích Ceccarelli centroval už zpoza zadní čáry.

V nastaveném čase přišla asi slánská největší šance, když neratovický Kim Jinuk po centru Ceccarelliho poslal míč jen těsně nad břevno vlastní brány.

"Bod se silnými Neratovicemi bereme, byť jsme hráli na domácím hřišti. Naši hráči na trávníku nechali vše a za to sklidili od trenéra Veselého chválu. Po hodině hry nás hosté až do 75. minuty dostali pod tlak, ale žádné vážnější šance si nevypracovali a můžeme říci, že oba brankáři v sobotu ve Slaném příliš práce neměli. Tenhle zápas byl prostě remízový a z mého pohledu ztrátu dvou bodů hostující střídačka a také hráči samotní nesli s neskrývaným rozčarováním," hodnotil duel vedoucí týmu Slaného Milan Šúr.

Trenér Jiří Veselý doplnil,že hráči od něj sklidili velkou pochvalu za to, jak dobře takticky zápas zvládli a jak ho odmakali až do konce. "Už neděláme hloupé chyby a hra měla úroveň," řekl trenér domácích.

Podle trenéra hostí Pavla Janečka byl zápas v obrovském horku hlavně o běhání a osobních soubojích. „Prakticky se hrálo bez vyložených šancí, ale nemůžu hráčům vytknout, že by se nesnažili. Domácí do nás šli tvrdě, každý souboj dohrávali. Bohužel jsme nevstřelili branku, a to rozhoduje,“ hodnotil lodivod Neratovic.

Příští kolo hraje Slaný ve vzdálené Březové, která je doma silná.

SK Slaný – FK Neratovice – Byškovice 0:0. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 3:2. Diváci: 287.

Slaný: Sedlák – Bíba, Javorek, Mihálik, Noll – Ceccarelli, Balšánek, Herčík, Veselý (69. Dohnanský) - Novotný, Nádeníček (88. Dolák).

Neratovice: Měsíček – Šimkovský, Chlumecký, Kim, Kibal – Nerger (46. Nerger), Stárek, Valenta (66. Gombáš), Freisler (46. Vokoun) – Šobr (66. Buriánek), Dobiáš (85. Kalabis).