Cíl do sezony? Dávat góly a pomoci k postupu, hlásí kladenský navrátilec Kafka

Kladenský SK se před nadcházejícím divizním ročníkem vytáhl s posilou, kterou si sám vychoval. Po čtyřech letech ve Velvarech se do svého mateřského klubu vrátil útočník Jaroslav Kafka, který se hned při soutěžní premiéře uvedl gólem do sítě Zbuzan. „Psychicky mi to určitě pomohlo. Myslím, že je to dobrý úvod,“ říká po návratu čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

SK Kladno - FK Zbuzany 2:0, předkolo MOL Cup, 30. 7. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

„Na hranici vápna jsem si seběhl pro aut, otočil se přes protihráče, vystřelil a od tyče se míč odrazil do brány,“ popisuje Kafka svoji první branku po návratu. Díky jeho gólu se Kladno v předkole MOL Cupu dostalo do vedení nad třetiligovými Zbuzany, které nakonec porazilo 2:0. Právě pro Kafku se přitom nejednalo o neznámého soupeře, vždyť sám dosud nastupoval právě v ČFL, kde hájil barvy Velvar. „Před pár lety jsem chtěl hrát vyšší soutěž, než je divize, a Velvary mi k tomu pomohly, za což jsem byl moc rád,“ vrací se mladý útočník ke svému přestupu z mateřského Kladna. Navrátilec Kafka a mladíček Blažek sestřelili Zbuzany, Kladno jde v poháru dál O soutěž výš si přitom Kafka nevedl vůbec špatně. V uplynulém ročníku naskočil do 25 zápasů a postaral se o tři góly. O rok dříve stihl utkání jen osm a pobral cenné zkušenosti. Před další sezonou se ale rozhodl pro změnu. „S panem Brabcem (sportovní ředitel SK Kladno) jsme si zavolali, domluvili se a bylo to. Jsem rád, že bylo jednání takhle rychlé,“ popisuje Kafka, který se vrací do dobře známého prostředí. „Jsem rád, že jsem zpátky. Vyrůstal jsem tady a znám tady většinu lidí. Kromě vedení a pár mladých hráčů je tu vše při starém,“ usmívá se a netají vysoké cíle. „Určitě bychom chtěli postoupit. Já osobně doufám ve větší herní vytížení a věřím, že budeme bojovat o nejvyšší příčky,“ hlásí Kafka sebevědomě. Kladenský Vokoun si vypískal nejvyšší soutěže. Splnil se mi jeden ze snů, říká Jeho hlavním úkolem bude větrat obrany soupeřů, jak ukázal už při svém prvním soutěžním startu od návratu. Proti Zbuzanům hrozil po křídle a odměnou mu byla vítězná branka ze 75. minuty. „Nejlépe se ale cítím na hrotu. Na křídle mi to ale taky nevadí,“ komentuje kladenský odchovanec. Ten netají, že zpátky do kladenského SK přišel kvůli většímu hernímu vytížení, ale také kvůli ambicím týmu. Základní cíle pro sezonu jsou však jasné. „Hlavně abych byl zdravý a vyhnul se zraněním. Určitě bych chtěl dávat co nejvíce gólů, abych pomohl týmu nejlépe k postupu,“ vyhlašuje mladý útočník, který si kromě fotbalu zahraje rád také tenis, hokej nebo teqball. Zákrok jako na Čecha. Experti viní Kuchtu z úmyslu. Měl by přijít tvrdý trest

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu