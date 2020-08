Čížek rychle odpověděl, Kladno bere první výhru

V přípravě chytali za fotbalové Kladno jenom mladí kluci, do prvního mistráku s Březovou však trenér Jan Pejša nasadil veterána Jaroslava tesaře. I on byl nakonec strůjcem cenného prvního vítězství v sezoně 3:1. Fotbalisté Kladna vstoupili do soutěžního ročníku vydřenou výhrou nad Březovou. "Nerodila to to lehce, ale bylo to zasloužené vítězství," mínil Jan Pejša.

Start divize B: Kladno - Březová 3:1, pálí domácí Šnobl | Foto: Deník / Rudolf Muzika