Na třetí jarní pokus se dočkali. Fotbalisté Neratovic odpověděli na dvě předešlé porážky bez vstřeleného gólu nejlepším možným způsobem. Utkání v Hřebči rozhodli s větrem v zádech třemi góly během prvního poločasu. Ve druhém domácí jednou korigovali, celkově byli ale ze svého výkonu hodně zklamáni.

Neratovice (v černém) zvládly magnet 4. kola divize B a doma přejely Hřebeč 4:0. | Foto: Jan Sláma

„Za celý průběh zápasu jsme si výhru zasloužili. Byli jsme lepší, aktivnější, dali jsme góly. Jsem spokojený,“ komentoval druhou venkovní výhru v sezoně trenér Neratovic Pavel Janeček.

Hřebeč po sobotě patří mezi nejoblíbenější soupeře žlutomodrých. Doma ji vyprovodili čistou čtyřkou. Venku, kde se jim v sezoně zatím příliš nedařilo, měli dlouho nakročeno k podobnému výsledku.

První poločas byl jednoznačnou záležitostí hostů. V sestavě s navrátilcem z Velvar Šimkovským svou převahu korunovali hned třikrát v rozmezí patnáctiminutovky před přestávkou.

Foto: Vltavín čekal na výhru 12 zápasů, chytil se na krutě zkoušené Hostouni

Valenta téměř z čáry dokončil skvělou práci Stárka centrujícího od brankové čáry po vyřazení dvou soupeřů. Druhý úder přidal rovněž hlavou Jelínek poté, co přičísl Vokounův přímý kop. Pro zkušeného útočníka šlo o první a hned i vítěznou trefu v novém působišti. Pojistku přidal už v nastavení pohotovou levačkou uvnitř šestnáctky Vokoun.

„Jak jsme zahodili pět šest gólových šancí se Slaným, tak tentokrát nám to tam začalo padat. První poločas jsme se silným větrem odehráli naprosto s přehledem,“ pochvaloval si kouč vítězů.

Domácí hrající kouč Miroslav Novák, jenž se musel obejít bez ligistů Podaného, Proseka i minule vyloučeného Štěpánka nechápal, co se s týmem stalo. „Za celou dobu co jsem ve Hřebči, to byl určitě nejhorší výkon, jaký jsme předvedli. Nebylo tam z fotbalu vůbec nic,“ zlobil se a v pauze prý snad poprvé křičel a bouchal do dveří.

Mužík nezůstal dlouho bez klubu, teď pomůže Slanému. Až do ČFL?

Jeho tým se částečně zmátořil až dvacet minut před koncem, kdy si ke snížení pomohl standardní situací ze strany. Míč Grobára proskočil skrumáží hráčů až pod břevno. V závěru si hosté víceméně jen platonický nápor soupeře bez problémů pohlídali.

„Ve druhém poločase jsme během patnácti minut chodili do přečíslení a měli zase dvě stoprocentní gólovky. Zápas mohl být rozhodnutý. Po snížení soupeř ještě trochu koukal, navíc jsme hráli proti větru,“ doplnil Pavel Janeček.

Kromě zlepšené střelecké efektivity si pochvaloval konkurenci v kádru, kterou v týdnu ještě zvedl návrat Jakuba Šimkovského. „Jsem rád, že se vrátil a jsme kompletní. Na hře to bylo znát. Je z čeho vybírat. Můžeme ladit sestavu a řešit i střídání. Věřím, že si to sedá a budeme se zlepšovat. Těšíme se na velký zápas proti Chomutovu,“ uzavřel trenér Neratovic a zároveň pozval na velký pátek a souboj s jasným lídrem tabulky.

To Hřebeč čeká také v pátek výjezd do Březové. „Jsem zklamán z našeho herního pojetí. Proti Brodu a Újezdu jsme nepropadli, dnes ano. Body ale nemáme žádné,“ dodal smutně Miroslav Novák.

Hřebeč – Neratovice/Byškovice 1:3 (0:3). Branky: 71. Grobár - 31. Valenta, 34. Jelínek, 45. Vokoun. Rozhodčí: Rychtár. Diváků: 150.

Hřebeč: Vokoun – P. Novák, Dolejš, Melichar (46. Dolák) – Lukeš, Grobár, Myška, V. Mentberger, Hodosi – M. Novák (76. Lukič), Pařízek.