Ten se snaží divizní celek posílit, aby neměl sestupové starosti jako v minulé sezoně. Vyhlédl si hned šestici nových hráčů, navíc se někteří uzdravili po zraněních. A pokud by vyšel i návrat Křečka, byla by slánská síla znatelně vyšší. "Uvidíme, na prvním tréninku nás bylo docela dost. Jména zatím nebudu říkat, vše teprve dotahujeme, ale snad nám naše plány vyjdou," doufá Vavroch.

My dodejme pár spekulací: Maroušek má jít do Libušína, Hansl s Jarábem do Vraného, přijít by mohl Dolák z Tatranu Rakovník i dva borci ze severních Čech.

A ještě přípravné zápasy:

A mužstvo:

SOBOTA 16/7 v 10:30 - SK Slaný A - Hořovice (hřiště Slaný)

STŘEDA 20/7 v 18:30 - SK Slaný A - FK Rokycany (hřiště Slaný)

SOBOTA 23/7 v 10:30 - SK Slaný A - Slavoj Mýto (hřiště Slaný)

MOL Cup 30/7 v 17:00 - SK Slaný A – Sokol Hostouň (hřiště Slaný)

B mužstvo:

NEDĚLE 24/7 v 10:30 - SK Slaný B - Pšovka Mělník (hřiště Slaný)

NEDĚLE 31/7 v 10:30 - SK Slaný B - Přední Kopanina (hřiště Slaný)

SOBOTA 6/8 v 17:00 - Beroun - SK B (hřiště Beroun)

