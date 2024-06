Chomutov má pořád ještě dva zápasy (ve středu v Ostrově a pak doma s posledním Chebem), Kladno jeden – v Českém Brodě. Pokud by Kladeňáci uspěli, pak musí Chomutov získat aspoň čtyři body. Ve středu tak fotbalové Kladno bude Ostrovu hodně fandit.

V duelu s Újezdem to zase nevypadalo, že Kladno svou mizernou bilanci s tímto týmem (0-0-3) nezlomí, přestože od 17. minuty hrálo přesilovku. To Špaček zastavil v jasné šanci uniknuvšího Šnobla a dostal červenou kartu. Paradoxně to dobře hrajícím domácím ublížilo. Újezd se zatáhl, výborně bránil a domácí se nemohli prosadit. Z pološancí neuspělo, maximem byla tyčka nastřelená Šímou.

V 88. minutě se však na vápně uvolnil zkušený Holub, vypálil, gólman střelu jen vyrazil ke Šnoblovi a ten míč uklidil na místo určení.

Trenér Zdeněk Hašek přesto začal hodnocení úplně jiným úspěchem, žáci SK Kladno jsou totiž vzhledem k výsledkům jiných celků už zachráněni v nejvyšší soutěži, v to věřil málokdo. „Pro klub jako Kladno je tohle moc dobře a klukům to strašně přejeme,“ radoval se trenér A týmu, který pochválil i svoje svěřence. „Možná to herně nebylo takové, ale kluci si za výhrou šli a nakonec ji mají. Musíte si uvědomit, že v zaváhání Chomutova už jsme nevěřili a já teď hráče hodně dřu, aby byli nachystaní na další ročník. I proto působili chvílemi unaveně, síly však neměl ani dlouho oslabený protivník. Nakonec to dopadlo dobře a uvidíme ve středu, jak to dopadne v Ostrově,“ usmál se Zdeněk Hašek.

SK Kladno – Újezd Praha 4 1:0 (0:0). Branka: 88. Šnobl. Rozhodčí: Novotný. ČK: 17. Špaček (Ú). Diváků: 250.

Kladno: Smrkovský – Borák, Hrubeš, Kolářský, Kalina (65. Rendla) – Houha (90. Procházka), Pospíšil (90. Dejčmar), Eichler, Čížek (65. Holub) – Šíma, Šnobl.