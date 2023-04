/FOTOGALERIE/ Na hřišti Kosmonos remizovali fotbalisté SK Kladno 2:2 a výsledek berou spíše jako další ztrátu na vedoucí Českou Lípu, která paradoxně také ztratila po úplně stejném výsledku s Březovou. Kladenští na kraji Mladé Boleslavi dvakrát dotahovali.

Divize B, 23. kolo: SK Kosmonosy - SK Kladno (2:2), 22. 4. 2023 | Foto: Miloš Moc

Při neúčasti Holuba a Procházky dostala uprostřed hřiště důvěru dvojka Pihrt, Růžička a druhý jmenovaný dokonce kapitánskou pásku. Už proto, že Jiří Růžička se v týdnu pochlubil na sociálních sítích, že v Kladně za sebou má rovných dvacet let bez přestávky, tím se nemůže pyšnit nikdo jiný v sestavě. Nakonec skončil brzy zase na kraji obrany, protože mladý Kolářský se zranil a kouč Jan Procházka musel sestavu překopat.

Na hřišti se ale hostům nefungovalo zdaleka tak dobře, jako před týdnem v Lounech, kde vyhráli 5:0. Kosmonosy umně využívaly všech chyb hostů, kteří jim hned v úvodu nabídku tutovku a tu musel hasit faulem navrátilec do brány Pettík. Z penalty ho překonal Pajer (4.), ale na tuhle branku odpověděl po necelé půlhodině hry Javorek. To pěkný centr Čížka sice Šíma nestihl, ale Javorek zkušeně počkal na zadní tyči a zavěsil.

Radost nevydržela hostům ani pět minut. Při dlouhém nákopu na sebe obránci koukali jak zjara a Kořínek poslal domácí zase do vedení. "Soupeř bohužel ani nemusí vymýšlet nic velkého, stačí mu naše zbytečně chyby. Oba góly jsme Kosmonosům doslova darovali," zlobil se trenér Kladna Jan Procházka.

Ve druhé půli zachránil hosty po jedné z nebezpečných standardek Javorek, jenž vyhlavičkoval míč z čáry za už překonaným Pettíkem, a jeho tým toho posléze využil k vyrovnání. Po přetaženém rohu vrátil míč do ohně Šíma a Šnobl zblízka skóroval.

Chybělo ještě 20 minut, ale to, co na podzim doma, se už kladenským proti Kosmonosům nepovedlo (tehdy rozhodl v 90. minutě Borák).. Šance sice měli, ale Kafka ze dvou pokusů trefil jednou tyčku a podruhé vedle. "V dalších možnostech ještě zbytečně hledáme lépe postaveného hráče. Bohužel, remíza asi odpovídá průběhu hry, ale pro nás je to zklamání. Zbytečně inkasujeme a pak to honíme, to je špatně," dodal Jan Procházka.

SK Kosmonosy - SK Kladno 2:2 (2:1). Branky: 4. Pajer (PK), 32. Kořínek - 28. Javorek, 71. Šnobl. Rozhodčí: Švorcv. Diváků: 150.

Kladno: Pettík - Borák, Rendla, Kolářský (37. Slabý) - Balšánek - Čížek, Pihrt (84. Procházka), Růžička, Dostál (67. Kafka) - Šíma (84. Hanzlík), Javorek (67. Šnobl).