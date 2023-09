Poprvé v sezoně ztratili fotbalisté SK Kladno doma body. Remízu 1:1 si z deštivého derby odváží rival ze Slaného, který tak s kladenským sokem neprohrál už čtyřikrát v řadě. Kladenští se teď těší na pohodovější zápas, v úterý vyzvou v Mol Cupu prvoligový Liberec.

SK Kladno - SK Slaný 1:1, Divize B, 22. 9. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Domácí po delší době mohli nasadit svého hlavního špílmachra Zdeňka Folprechta, ale on ani jeho spoluhráči se prakticky celý zápas nemohli přes perfektně bránící šiky Slaného dostat. A když už se jim to v úvodu druhého poločasu povedlo a šli do vedení, bleskově bylo vyrovnáno. Remíza je zasloužená, oba týmy udělaly od posledního utkání minulé sezony veliký progres.

V trochu nudné první půli zaujaly snad jen tahy koučů. Domácí František Douděra postavil vedle Folprechta do středu zálohy křídelníka Eichlera. Hostující Jiří Veselý zase vyrukoval bez absentující gólmanské jedničky Sedláka, náhradník Junek však před rokem v Kladně exceloval a nebylo se čeho bát. Domácí sice dva góly dali, ale jeden po jasném ofsajdu a druhý po příliš rychle rozehraném trestňáku.

Slaný ale zaspalo úvod druhého dějství, ex-kladenský Javorek navíc trochu zbytečně sroloval Houhu a rozhodčí Melničuk odpískal pokutový kop, při kterém se Hampl nezmýlil. „Zbytečná, ale jasná penalta, nedobrali jsme tam odražený míč a Javor byl v souboji pade na pade bohužel později,“ uznal trenér Slaného Jiří Veselý.

Už za pár okamžiků ale chybovali také domácí. Ceccarelli sice tutovku pokazil, ale kopal se roh a ještě na jaře kladenský mladík Noll perfektní hlavičkou vyrovnal. „To byla zásadní chyba, nechat si takhle rychle dát gól. Čím déle bychom vedení drželi, Slaný by hru otevíralo a my bychom mohli přidat další branky,“ litovala domácí star Zdeněk Folprecht.

Jeho tým sice od 60. minuty vytrvale soka tlačil a pár nadějných akcí měl, zejména Hampl, Houha a v úplném závěru Borák, ale největší tutovku zase zmařil Ceccarelli. Jeho samostatný únik parádně zlikvidoval gólman Švenger.

„Chtěli jsme samozřejmě vyhrát, ale přestože jsme nehráli špatně, nepovedlo se. Musím říci, že mě Slaný překvapilo, upřímně jsem si nemyslel, že budou tak dobří. Hráli zatažený blok a my museli dobývat. A nemáme zase takovou kvalitu, abychom je vyťukali kolem vápna,“ litoval Zdeněk Folprecht, který po zranění původně nechtěl hrát celé utkání, ale vydržel. „Překvapivě to tak někdy bývá, ale cítil jsem se dobře, i když původně bych byl raději, kdyby to bylo kolem šedesáté minuty rozhodnuté a já mohl na lavičku,“ usmál se.

Do smíchu bylo však spíše druhé straně. „Bod beru, výkon týmu se mi líbil. Kluci dodržovali taktické pokyny, jen mě mrzí, že jsme neproměnili nějaké brejky, na které jsme chtěli hrát. Malinko cítím, že jsme mohli mít tři body,“ doplnil Jiří Veselý.

SK Kladno – SK Slaný 1:1 (0:0). Branky: 47. Hampl (PK) – 51. Noll. Rozhodčí: Melničuk. Diváků: 630.

Kladno: Švenger – Houha (87. Borák), Rendla, Hrubeš, Kolářský – Hampl, Folprecht, Eichler, Pospíšil (46. Blažek) – Kafka (46. Pihrt) – Šnobl (60. Šíma).

Slaný: Junek – Bíba, Javorek, Mihálik, Noll – Ceccarelli, Novotný, Balšánek, Veselý (51. Dohnanský), Herčík – Nádeníček (80. Pospíšil).