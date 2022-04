V úvodní půlhodince utkání se na hřišti nic moc zajímavého neodehrálo, ale pakl si udělal výlet no soupeřovu polovinu stoper Panocha, tam se mu podařilo vybojovat míč a dal jej na volného Nádeníčka, který sice nevypálil moc prudce, ale míč dostal na promáčeném a nerovném terénu skluz a brankář Dombrovskij se jen smutně díval za sebe, jak míč končí v u tyčky - 1:0!

Vzápětí mohlo být vyrovnáno, když Šťourač málem potrestal nedomluvu Panochy s brankářem Sedlákem. A tak zase udeřilo na druhé straně. Dlouhý nákop Vašáka se dostal ke Kroutilovi a ten se trefil přesně do místa, kam jeho spoluhráč Nádeníček před pár minutami - 2:0! A to ještě mohli hosté přidat třetí gól, ovšem bomby Kroutila a Dohnanského zblokovali obránci hostů.

Ti do druhého dějství nastoupili hned s trojicí nových hráčů, ale k obratu jim to nepomohlo. Naopak brzy přišla třetí branka, když ukázkově presovala trojka Vimr, Nádeníček a šikovně zakončující Kroutil. Ten po povedeném manévru vyřadil ze hry obránce i brankáře a zasunul míč do prázdné.

Asi největší radost z krásné branky měla Radkova maminka, která se na zápas přišla podívat do hlediště.

"Také ve třetím domácím utkání jsme zvítězili a bodové dostihy v divizní tabulce pokračují. Nastoupili jsme s novou dvojicí stoperů, neboť Jaráb si musel odsedět trest za červenou kartu a Mihálikovi start nedovolilo pochroumané koleno. Hansl s Panochou však dnes oba stopery dokázali nahradit a na pár minut se na hřiště dostal letos poprvé obránce Bíba, který až dosud musel plnit svoje vojenské povinnosti," konstatoval spokojený vedoucí týmu Slaného Milan Šúr a připomněl, že už v pátek hraje Slaný opět doma a přivítá Chomutov. Výkop je 10:30 hodin.

SK Slaný – FK SEKO Louny 3:0 (2:0). Branky: 32., 38. a 52. Kroutil. Rozhodčí: Lafek. Diváků: 120.

Slaný: Sedlák – Vašák, Hansl, Panocha, Zelenka O. (83. Bíba) – Dohnanský (72. Maroušek), Pudil, Baláž, Vimr (80. Volgner) – Kroutil (72. Furmánek), Nádeníček (80. Novotný).