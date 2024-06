Kladnu a Hřebči přibyl jeden blízký soupeř, na hřiště pražské přední Kopaniny je to od stadionu Františka Kloze autobusem nějakých dvacet minut, Hřebečáci to mají ještě blíž. Co je to proti kanonýrovi SK Slaný Bohumilu Nádeníčkovi, ten může na Kopaninu zajet klidně na kole, je totiž ze Suchdola.

Týmy z Kladenska mají dobrou cestu také na sever Čech, kde je čekají tradiční Štětí a nově také béčko Ústí nad Labem. Nejtěžší šichta je čeká s výjezdy na západ, kde je čeká pět soků: Karlovy Vary, Sokolov (tihle dva budou určitě velmi silní), Mariánské Lázně, Březová a Ostrov.

Celkově se zdá, že kvalita divize B oproti minulému ročníku o dost vzroste.

Jak bude vypadat nasazení týmů?

Meteor Praha VIII

Viktoria Mariánské Lázně

Admira Praha

SK Kladno

Baník Sokolov

FK Ústí nad Labem

SK Slaný

Slavia Karlovy Vary

SK Český Brod

FK Ostrov

FC Přední Kopanina

Olympie Březová

SK Újezd Praha 4

SK Hřebeč

FK Neratovice-Byškovice

SK Štětí