Jedním z hlavních taháků fotbalového jara v Česku bude páteční večerní souboj Chomutov – Kladno. Jde o sice pouze o divizi, ale zápas je dlouho očekávaný a sledovaný, může totiž hodně napovědět o tom, kdo bude slavit postup do České fotbalové ligy. Na nádherném chomutovském stadionu se začíná až v 19 hodin.

Podzimní tahák divize skončil smírně: Kladno (v bílém) - Chomutov 1:1. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Kladno po podzimu ztrácelo 12 bodů na svého soka, byly před ním i další kluby. Ale s příchodem trenéra Zdeňka Haška přišlo razantní zlepšení výsledků. Za osm kol nasbírali Kladeňáci sedm výher, jednu remízu a dotáhli se na Severočechy na rozdíl šesti bodů. Teď se pokusí ukrojit další tři, jinou možnost při myšlenkách na postup mít ani nemohou.

„Máme dva cíle, dlouhodobý a krátkodobý. To je tenhle, s nímž jsme původně asi moc nepočítali, protože ztráta po podzimu byla velká. Nicméně Chomutov nějaké body ztratil a nám se určitá šance otevřela. Takže uděláme maximum, abychom uspěli a zase se bodově přitáhli,“ plánuje trenér Zdeněk Hašek.

Vlastně to měl být původně půlroční kemp, kdy trenér pořádně tým pozná a připraví ho na další sezonu, kdy už klub rozhodně na postup do ČFL zaútočit chce. To se nyní trochu mění, ale příprava na zápas jara nijak speciální nebyla. „Kluci vědí, jaké je čeká hřiště, na hru pod světly jsou také zvyklí, to všechno znají a nebylo třeba je na to připravovat. Spíš musí zvládnout hru pod tlakem – vás médií, diváků, rozhodčího, soupeře. V tom se ukáže síla hráče,“ ví Zdeněk Hašek.

Paradoxně zná velmi dobře i mužstvo Chomutova, pětici hráčů totiž nedávno vedl při svém angažmá v Mostě. K výraznému útočníkovi Janu Koptovi, skvělém hrotovém borci, nebo k Marku Chaloupkovi (syn někdejšího reprezentanta a hráče Bohemky Pavla Chaloupky) má hodně blízko i lidsky.

„Výborní kluci, s nimiž si často volám. Teď se to ale nehodí, přece jen jsme soupeři,“ usmívá se trenér, který upozorňuje také na obránce Davida Matyáše, jenž působil v dorostu v Kladně (stejně jako brankář Radim Švejda, který v žákovském věku odešel do Teplic a už na severu zůstal) nebo ex-teplického Daniela Kováče, jenž se dal po operaci křížového vazu dohromady a hraje výborně. Hodně se prý podle Haška zlepšil také Dominik Nobst.

Kladno pojede do Chomutova kompletní až na dlouhodobě zraněného Jankovského a pokusí se odčinit podzimní domácí remízu 1:1, kterou protivníkovi v zápase, kde bylo lepší, v závěru doslova darovalo lacinou chybou. Cílem Zdeňka Haška není jen dobrý výsledek, ale i předvedená hra.

„Chceme být silní na míči, kombinačně, běžecky. Nečekat, co s námi soupeř provede a něco pořádného na hřišti předvést. Vždyť tenhle zápas nám z devadesáti procent může ukázat, na co můžeme v téhle sezoně pomýšlet,“ dodal Zdeněk Hašek.

Bilance obou týmů:

Celkově:

1. Chomutov 23 - 17 - 4 - 2 - 58:21 55

2. Kladno 23 - 15 - 4 - 4 - 64:20 - 49

Jaro:

Kladno 8 - 7 - 1 - 0 26:2 22

Chomutov 8 - 5 - 1 - 2 15:7 16